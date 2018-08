Economía

El PNV exige al lehendakari que "no asuma las recetas de Zapatero"

17/05/2010

Los jeltzales destacan que "no se pueden sacrificar inversiones comprometida sen Euskadi", como el TAV o el Puerto de Pasaia.

El PNV ha señalado hoy que España se encuentra en una situación de "déficit público, déficit económico y déficit político" y ha añadido que el PSOE y Zapatero "están totalmente solos, en lo social, en lo económico y en lo político".

En un comunicado, el EBB del PNV ha subrayado que actuará "con responsabilidad". El PNV ha dicho que es "imprescindible" el compromiso del Gobierno de España "para afrontar las reformas estructurales necesarias que garanticen la recuperación económica".

Ante las medidas anti-déficit anunciadas la pasada semana por Zapatero, el PNV ha dicho no comprtir la congelación de las pensiones, y ha destacado que "no se pueden sacrificar inversiones, y en particular, las comprometidas con Euskadi, como el TAV o el puerto de Pasaia".

"Euskadi tiene que tener capacidad para decidir qué medidas de control de gasto e impulso económico deben aplicarse".

En este sentido, los jeltzales han destacado que la situación económica de Euskadi "es diferente a la de España", por lo que afirman que "las recetas de España no valen para Euskadi". "López no puede asumir las recetas de Zapatero", han subrayado.

El PNV ha pedido al lehendakari "que no copie y siga lo que dice Zapatero, y que haga lo que necesita Euskadi y la sociedad vasca".

En el comunicado, los nacionalistas han enumerado varias propuestas para el Estado: la convocatoria urgente de la Comisión Mixta del Concierto Económica y del Pacto de Toledo, la disminución drástica de la estructura del Gobierno, la reducción de estructura del Estado en las Comunidades autónomas, la reducción estructural del Ejército, reformas para el apoyo a la economía productiva, la ayuda a la exportación o la garantía de mantenimiento de las inversiones que "generan actividad económica y empleo".

En Euskadi, el PNV propone convocar de manera urgente la Comisión de lucha contra la crisis y el Consejo Vasco de Finanzas, la limitación del endeudamiento del Gobierno, la garantía de mantenimiento de la inversión pública, la comparecencia de Patxi López en el Parlamento vasco para dar cuenta de la situación económica y nuevas medidas de apoyo a la economía productiva.