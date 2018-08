Economía

Medidas anticrisis

Urkullu: "Nadie va a dar un cheque en blanco al Gobierno"

Redacción

25/05/2010

Urkullu ha advertido a Patxi López de que "la situación en Euskadi es diferente" y por lo tanto las medidas anticrisis a aplicar lo tienen que ser también.

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado que nadie va a dar "un cheque en blanco" al Gobierno para aprobar el decreto de medidas anticrisis porque "no se fían" y ha señalado que, "sea cual sea" el sentido del voto de su partido, van a actuar "con responsabilidad".



Urkullu, en un mitin celebrado en Eibar, no ha desvelado si el PNV se abstendrá o votará en contra de ese decreto el 10 de junio, pero ha advertido de que no respaldará un texto que "impone" las medidas económicas.



"No nos vamos a callar, nos oponemos a que paguen justos por pecadores, al café amargo para todos. Nos oponemos al recorte de las pensiones", ha subrayado el dirigente del PNV.



Ha criticado, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por pretender obtener un respaldo a su fórmulas anticrisis sin "los papeles en la mano" y ha añadido que es "inconcebible" que los partidos políticos no dispongan "de una información exhaustiva sobre la situación económica española".



Urkullu también se ha dirigido al lehendakari, Patxi López, a quien ha advertido de que "no hace falta salir corriendo a Madrid a recibir instrucciones" porque "la situación en Euskadi es diferente" y por lo tanto las medidas a aplicar lo tienen que ser también.