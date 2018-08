Economía

Reforma laboral

El Gobierno plantea que la indemnización por despido sea de 33 días

Redacción

01/06/2010

Por otro lado, el ministro de Trabajo Celestino Corbacho ha subrayado que el proceso de negociación finalizará en un plazo de siete u ocho días y que la reforma laboral será aprobada este mismo mes.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado hoy que los agentes sociales han acordado que el plazo para concluir la negociación de la reforma laboral no será superior a siete u ocho días y reiteró que estará aprobada antes de que termine junio.



En una entrevista en Televisión Española, Corbacho ha dicho que el Gobierno, la patronal y los sindicatos han fijado que las conversaciones deben terminar como máximo a "mitad de la semana que viene" tanto si hay acuerdo como si no lo hay.



Ha dicho que una de las cuestiones que están sobre la mesa es el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización por despido de 33 días frente a los 45 del contrato fijo ordinario y que es en este asunto donde "hay que hacer un esfuerzo" porque, ha señalado, la patronal tiene una posición de cómo quiere que sea y los sindicatos otra.



El ministro no ha confirmado si la reforma, con acuerdo o no, se estudiará en el Consejo de Ministros del día 11 o será el día 18, que, según dijo, "son fechas de referencia" y ha subrayado que lo que "debe preocupar" en estos momentos a los agentes sociales es terminar el proceso de negociación.