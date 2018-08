Economía

'Con o sin acuerdo'

Zapatero anuncia que aprobará la reforma laboral el 16 de junio

Redacción

02/06/2010

El Gobierno y los agentes sociales han finalizado otra reunión de nuevo sin un acuerdo sobre la reforma laboral y se han emplazado a seguir negociando el próximo miércoles.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros aprobará la reforma laboral el 16 de junio, "se produzca acuerdo o no" entre sindicatos y empresarios.



En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Zapatero ha explicado que si hay acuerdo de los agentes sociales, algo que "no es nada fácil de conseguir", se aprobará el contenido de ese acuerdo.



Si no lo hay, ha añadido, el Gobierno ya tiene perfilado el contenido de una reforma "que va a afectar a aspectos esenciales de nuestro mercado de trabajo".



A su juicio, la reforma laboral es necesaria para contribuir a crear empleo, reducir el paro y hacer que en el mercado laboral haya mucho más trabajo indefinido que trabajo precario, y éste es "un momento extraordinariamente oportuno", ha dicho, porque los datos de paro y empleo "evolucionan favorablemente".

Aunque ha reconocido que todas las cifras de paro son estacionales, ha considerado que la de mayo es un "muy buen dato", ya que revela que hay más de 76.000 personas que han abandonado el desempleo y que las afiliaciones a la Seguridad Social se han incrementado en 115.000 de media.

"Es un dato esperanzador, y una buena reforma laboral contribuirá a que la esperanza del dato del paro de hoy se mantenga y profundice", ha insistido.

Fracasa otra reunión

El Gobierno y los agentes sociales han finalizado la reunión de la Mesa del Diálogo Social de nuevo sin un acuerdo sobre la reforma laboral y se han emplazado a seguir negociando el próximo miércoles.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho; los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez; de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se han vuelto a reunir hoy en un nuevo intento de acercar posturas.

Sin embargo, el encuentro que ha empezado a las 19:30 horas y ha durado dos horas y media ha finalizado sin acuerdo.