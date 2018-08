Economía

Plan de Ahorro

Osakidetza pide que se receten genéricos y, si no, que lo justifiquen

Redacción

09/06/2010

Es una de las medidas anunciadas por Rafael Bengoa dentro del Plan de Ahorro del Gasto Sanitario de la CAV. Con esta iniciativa se ahorrarían 6 millones de euros.

El Departamento vasco de Sanidad está enviando cartas al personal sanitario para que prescriba genéricos en una serie de medicamentos, con el objetivo de ahorrar unos 6 millones de euros. Si no lo hace, el médico tendrá que elaborar un informe que lo justifique.

El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, ha comparecido en el Parlamento Vasco, a petición del PP, para explicar el Plan de Ahorro del Gasto Sanitario. No ha ofrecido una cifra global de lo que se pretende ahorrar.

Bengoa tampoco ha precisado el número de medicamentos de marca que deberán ser sustituidos por genéricos.

El consejero ha dicho que, si siguen los ritmos de crecimiento en el gasto público sanitario de los últimos años, dentro de 15 absorbería la mitad de los Presupuestos de la CAV.

En este plan no se incluye la posibilidad del copago de recetas, por ejemplo, para los pensionistas que tienen altos ingresos porque es un asunto que se está estudiando. Bengoa ha insistido en que es "injusto" que haya gente "con medios" que no participe en la financiación.



El consejero ha avanzado que se prevé un ahorro de 33 o 34 millones en gasto farmacéutico, mientras que en el último trimestre 2009 se rebajó en 15 millones el gasto en conciertos sanitarios sobre lo previsto.



En materia de recursos humanos se tomarán medidas para reducir el absentismo, potenciar los concursos de traslados y crear cursos de formación "on line" en lugar de presenciales, entre otras medidas.



Asimismo, se congelarán los precios en prórrogas de contratos, se revisará el coste de compras directas, se habilitarán nuevos sistemas de almacenamiento y se controlará el gasto en consumos de energía, gas y agua, además de racionalizar el uso telefónico y del papel.