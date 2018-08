Economía

¿Y ahora qué? Los próximos pasos del Gobierno en la reforma laboral

Redacción

10/06/2010

El Ejecutivo de Zapatero aprobará la reforma vía decreto el día 16, pero intentará recabar el apoyo de CiU, PNV y CC en el Parlamento.

El Gobierno ha cerrado hoy las negociaciones con los agentes sociales para pactar la reforma laboral, después de que la última reunión a tres bandas finalizara sin acuerdo, por lo que aprobará finalmente la reforma vía decreto el próximo miércoles 16 de junio.

Durante el encuentro, que ha durado más de diez horas, Gobierno, empresarios y sindicatos no han conseguido acercar unas posturas distanciadas desde hace meses y han perdido la oportunidad de sacar adelante una reforma pactada, tal y como pretendía el Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales han explicado que con la reunión de hoy se constata que no hay posibilidad de alcanzar un acuerdo en el seno del diálogo social, por lo que la negociación con los agentes sociales queda finalmente cerrada.

Aún así, el Gobierno se ha comprometido a elaborar un documento que incluirá las líneas principales del decreto y que enviarán a empresarios y sindicatos el viernes al mediodía.

Tras el nuevo fracaso, el Ejecutivo tendrá que empezar a buscar el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante la reforma en el Congreso, solo unas semanas después de que consiguiera dar ''luz verde'' al decreto antidéficit por un solo voto de diferencia.

Además, el Gobierno corre el riesgo de tener que hacer frente a una huelga general, ya que los sindicatos llevan semanas advirtiendo de que si la reforma lesiona los derechos de los trabajadores con medidas como el abaratamiento del despido convocarán una movilización de este tipo.





Buscará el apoyo de CiU, PNV y CC en el Parlamento

Ayer miércoles, el Ejecutivo y el Grupo Socialista en el Congreso anunciaron que piensan centrar en CiU, PNV, Coalición Canaria y, a más distancia, ERC, sus esfuerzos para recabar apoyos ante la convalidación del decreto ley, así como para evitar su tramitación como proyecto de ley, lo que permitiría a la oposición introducir modificaciones.

En cuanto al PP, Zapatero explicó que piensa informar a Mariano Rajoy de sus planes, aunque los socialistas prefieren atar a las minorías antes de hablar con los ''populares''.

En las últimas reuniones se ha excluido a las formaciones de la izquierda que rechazan una reforma al margen del consenso con los sindicatos, como es el caso de IU, ICV o BNG.

En cualquier caso, hasta ahora la respuesta obtenida de sus interlocutores preferentes dista todavía mucho de una adhesión.

Así, ERC ha puesto como ''líneas rojas'' del debate la clarificación de las causas objetivas de despido en el caso de los contratos de 33 días de indemnización, así como la "flexibilización" de la negociación colectiva y el impulso al empelo juvenil.

Por su parte, Coalición Canaria ha trasladado al Ejecutivo que para la votación de este decreto no cabe la abstención, posición que adoptó para facilitar la aprobación del decreto ley de medidas de ajuste hace dos semanas. "Será un sí o un no", advierten los nacionalistas canarios, que remarcan que no hablarán con el Gobierno hasta conocer su propuesta concreta.

En este sentido se manifestó también el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, quien explicó que su partido "no" va a optar por la abstención a la hora de votar por la reforma laboral, sino que dirán "sí o no" en función de si la medida satisface las necesidades del mercado laboral español.