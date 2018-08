ELA: 'El movimiento sindical se juega su credibilidad el 29-J'

Economía

18/06/2010

Muñoz ha reclamado a los partidos que voten en contra de la reforma laboral "más dura desde la transición" en el Congreso el próximo martes, día 22, cuando será sometida a convalidación.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz ha destacado la importancia de que "nos salga bien" la huelga del día 29-J ya que "el movimiento sindical se juega su credibilidad" y ha acusado al poder político y económico de estar "en fase de cosecha en nuestros derechos sociales y laborales"

A juicio de ELA, ésta es la reforma "más dura desde la transición". En cuanto a la medida relativa al despido, Muñoz ha señalado "Pasamos del despido objetivo al despido subjetivo" , es decir, "te voy a echar a la calle porque quiero: porque no me gusta la falda que llevas, porque no me gusta el pendiente que te has puesto, porque te has cortado mal el pelo...".

En la misma línea ha criticado la "financiación pública para que los empresarios les salga mas barato despedir" y el anuncio de un fondo de capitalización personal "para que nosotros ayudemos a financiarnos nuestro propio despido".

Pide el voto negativo a los partidos

Adolfo Muñoz ha reclamado a los partidos el voto negativo a la reforma laboral aprobada por el Gobierno en la sesión del Congreso del próximo martes, cuando será sometido a convalidación.

Aunque Muñoz no ha citado explícitamente al único partido nacionalista con representación en el Congreso, el PNV, ha destacado que "quien no haga voto negativo el día 22 en el Congreso tomará una decisión en contra de los trabajadores vascos, sin ninguna duda".