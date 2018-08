Economía

Francia

Christine Lagarde, culpable de 'negligencia' pero exenta de pena

Agencias | Redacción

19/12/2016

La directora del FMI ha sido declarada culpable de "negligencia" en el ejercicio de sus funciones cuando era ministra francesa de Economía.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha sido declarada por la Corte de Justicia de la República (CJR) culpable de haber actuado negligentemente en la gestión del 'caso Tapie' durante su periodo al frente del Ministerio de Economía de Francia.

Sin embargo, según informa el diario 'La Tribune', el tribunal que ha juzgado a Largade, quien no ha estado presente en la lectura de su sentencia, no ha impuesto ninguna pena a la directora del FMI y esta decisión no aparecerá en los antecedentes de la exministra.

En agosto de 2014, la magistratura francesa abrió una investigación sobre la actuación de la exministra francesa por un tribunal de arbitraje promovido por Lagarde y que determinó el pago de una indemnización de 404 millones de euros al empresario Bernard Tapie, quien había vendido Adidas al banco semipúblico Crédit Lyonnais en 1994 para incorporarse como ministro al Ejecutivo liderado entonces por François Mitterrand.

Christine Lagarde se enfrentaba a la posibilidad de ser condenada a un año de prisión y a una multa de 15.000 euros, aunque el fiscal había solicitado la absolución de la exministra.

Lagarde dio comienzo el pasado 5 de julio a su segundo mandato de cinco años como directora gerente del FMI, institución que lidera desde julio de 2011.

Por su parte, el FMI ha anunciado en Washington que tiene previsto reunirse este lunes para estudiar las consecuencias de la decisión de la justicia francesa.