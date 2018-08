Economía

OSAKIDETZA

'Los problemas en Basurto son estructurales', según los sindicatos

AGENCIAS | REDACCIÓN

11/01/2017

Según las centrales, el centro 'se ha quedado pequeño' para las necesidades de la población de Bilbao debido a la 'falta de presupuesto'.

Los sindicatos representados en el bilbaíno Hospital de Basurto han advertido hoy de que cuando pase la epidemia de gripe, en el centro hospitalario "los problemas continuarán" pues son "estructurales".

Según las centrales, el centro "se ha quedado pequeño" para las necesidades de la población de Bilbao debido a la "falta de presupuesto". En ello han coincidido representantes de varios de los sindicatos que forman el comité de empresa del hospital bilbaíno, quienes han considerado que la situación es extensible al conjunto de la red de salud pública vasca.

Según ha denunciado Sonia Franco, de UGT, los problemas "no son puntuales", sino que "ocurren todos los años", pues existe una falta "de presupuesto" y "de infraestructura", con "insuficiencia de camas (alrededor de 700), de personal, de material y de un servicio acondicionado al volumen de la población", que "está haciendo mucho daño" y que lleva a que "a la mínima que se sale algo de la normalidad las urgencias se colapsen".

No obstante, los problemas no se dan únicamente en el servicio de urgencias de este hospital de Osakidetza, con "solo" 18 boxes, pues "ayer mismo se tuvieron que derivar 3 pacientes críticos al Hospital de Cruces, pues Basurto no los podía absorber", ha señalado el representante de ELA Koldo Villar.

Villar ha denunciado que Euskadi se encuentra "a la cola de Europa en inversión en Sanidad frente al PIB", por lo que lo que está ocurriendo en estas últimas semanas "no es más que un reflejo de la falta de inversión de los últimos 15 años".