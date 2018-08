Economía

Conflicto de la estiba

Los estibadores presentan un nuevo preaviso de huelga para marzo

Agencias | Redacción

21/02/2017

Los sindicatos aclaran que solo ejecutarán su derecho a la huelga si el Gobierno español aprueba la reforma este viernes y renuncia a negociar.

Los sindicatos de estibadores han presentado un nuevo preaviso de huelga para nueve jornadas alternas a partir del 6 de marzo que se hará efectivo si el Consejo de Ministros aprueba el próximo viernes sin modificaciones el real decreto-ley de reforma del sector de la estiba.

Los sindicatos y la patronal, que han mantenido hoy su primera reunión tras la desconvocatoria de los paros parciales previstos para esta semana y del aplazamiento de la aprobación del real decreto-ley, volverán a verse mañana, primero cada uno de ellos con el mediador, el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, y después todos juntos, ha explicado el responsable de la Coordinadora de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya.

Las jornadas de huelga, de producirse, se desarrollarán durante tres semanas a razón de tres días alternos por semana y, al igual que los anteriores, que fueron desconvocados, en horas también alternas.

Goya ha señalado, al término de la reunión, que los sindicatos han hecho efectivo el preaviso de huelga al confirmarles el mediador su falta de capacidad en incidir en el texto del decreto y la intención "clara" del Ministerio de Fomento de presentar la reforma este viernes en los mismos términos de antes.

El líder de la Coordinadora ha mostrado el malestar de los sindicatos que acudían a la negociación pensando que iba a estar presente un representante del Ministerio de Empleo, que se había ofrecido a mediar.

"Al final lo han tratado como si fuera un conflicto entre empresas y trabajadores", ha recalcado.

Goya ha asegurado que, si hay un proceso negociador y un compromiso de que no se presenta el real decreto-ley hasta que no haya un consenso, retiraríamos el preaviso y nos sentaríamos a negociar".

"Evidentemente, le hemos pedido a la mediación que transmita al Gobierno que, mientras estemos en proceso de negociación, no se lleve adelante el decreto y que haya un plazo que dé suficiente tiempo a las partes para negociar".

"Es solamente la presentación de un preaviso y si no se presenta el decreto y se llega a un acuerdo, estamos en perfectas condiciones para no ejecutar el derecho a huelga y no llevarla adelante", ha recalcado.