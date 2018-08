Economía

Negociación de Presupuestos

Erkoreka reconoce un 'acercamiento' con el PP para aprobar las Cuentas

AGENCIAS | REDACCIÓN

14/03/2017

EH Bildu descarta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno Vasco al considerar que "ya ha elegido al PP como compañero de viaje".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no hay todavía un acuerdo cerrado con ningún grupo parlamentario en torno a los Presupuestos vascos para 2017, pero ha reconocido que en la reunión mantenida con el PP hubo un "marco de entendimiento" que "puede abrigar una aproximación y un acuerdo futuro".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka se ha referido, de esta manera, a la ronda de contactos que está manteniendo el Gobierno Vasco para buscar apoyos a las Cuentas y que concluirá esta tarde con el encuentro previsto con EH Bildu.

Erkoreka ha puesto en valor el "esfuerzo ímprobo" que ha realizado el Gobierno Vasco para la búsqueda de "un acuerdo lo más amplio e inclusivo", y ha indicado que, una vez que concluya esta tarde la ronda de contactos, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, hará una valoración.

Por lo tanto, ha indicado que no es partidario de hacer "valoraciones definitivas" hasta que la ronda de contactos concluya porque siempre que está "pendiente" una reunión "cabe la posibilidad" de que en ese encuentro "pueda alcanzarse un encuentro". "No se descarta ninguna posibilidad", ha añadido.

En todo caso, ha indicado que "no hay nada atado" con ninguna formación y no se ha cerrado "nada, ningún acuerdo" con ningún partido. Josu Erkoreka, que ha asegurado que el Gobierno "no ha cerrado las puertas a ningún acuerdo", ha señalado que lo que sí ha pedido a todos los grupos es "realismo y responsabilidad".

Pese a no cerrarse todavía ningún pacto, Erkoreka ha manifestado que el encuentro con el PP discurrió sobre "cauces de comprensión y entendimiento".

Elkarrekin Podemos presentará una enmienda a la totalidad

Elkarrekin Podemos ha anunciado hoy que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos vascos para este año al considerar que el Gobierno Vasco ha decidido acordarlos con el PP.

El portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha explicado que su grupo no se ha "autoexcluido" de la negociación presupuestaria, sino que ha sido el Gobierno Vasco el que ha dado un "portazo" a un posible entendimiento basado en el contenido social de los presupuestos.

EH Bildu descarta apoyar los Presupuestos

Maddalen Iriarte, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco, al considerar que el Ejecutivo "ya ha elegido al PP como compañero de viaje".

Iriarte, en declaraciones tras reunirse en con Pedro Azpiazu, el consejero de Hacienda, ha afirmado que "su actitud no deja duda" de que el Ejecutivo ha optado por el PP. En este sentido, Iriarte ha mostrado su "decepción" por la respuesta del consejero a las propuestas que le había planteado la coalición.

Asimismo, Iriarte ha denunciado que el Gobierno Vasco se ha comprometido a introducir modificaciones por valor de 25 millones de euros, una cantidad "insuficiente" porque apenas representa el 0,2% de la cuantía del Proyecto de Presupuestos.

En el caso de los Presupuestos vascos, y en referencia a los contactos entre el Gobierno español y el PNV en el Congreso de los Diputados, ha considerado que el acuerdo con el PP vasco será fruto de "una negociación en una mesa paralela en Madrid". "Es un acuerdo negociado a espaldas de la ciudadanía vasca", ha censurado Iriarte.

Por otro lado, la portavoz parlamentaria de EH Bildu ha explicado que su grupo decidirá si presenta o no una enmienda de totalidad a las Cuentas una vez que el Gobierno Vasco se haya pronunciado de forma oficial sobre la conclusión de la ronda de contactos con la oposición.

PNV lamenta que EH Bildu se deje "coaccionar" por ELA

El PNV ha lamentado que EH Bildu se haya "plegado al chantaje" de ELA y se niegue a negociar los Presupuestos vascos. "Las declaraciones efectuadas por los dirigentes de ELA son una auténtica coacción a la Izquierda Abertzale", ha señalado el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

En una entrada en la página de Facebook del PNV, Ortuzar ha afirmado que EH Bildu tenía una oportunidad de "condicionar la política presupuestaria vasca, pero se ha plegado a los intereses de Txiki Muñoz". "Prefiere caer en su palabrería vacía antes que comprometerse en la lucha real por salir de la crisis económica y construir País", ha lamentado.

