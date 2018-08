Economía

Presupuestos para 2011

Urkullu: 'No hay acuerdo de estabilidad posible entre PSOE y PNV'

21/07/2010

El presidente de los jeltzales afirma que ayer el PSOE dio "un paso atrás" al rechazar 13 de las 15 propuestas de resolución del PNV. "Demuestra que no hay voluntad política para cumplir el Estatuto".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirma que siguen estando abiertos al diálogo con el Gobierno de Zapatero pero ha matizado que "no hay un acuerdo de estabilidad posible entre el PSOE y el PNV" si no se atienden las reclamaciones en materia de mayor autogobierno planteadas por su partido.



En una rueda de prensa en Bilbao, Urkullu ha dicho no entender el "paso atrás" dado ayer por el PSOE al rechazar 13 de las 15 propuestas de resolución presentadas por su partido en el marco del debate del Estado de la Nación, ni que los socialistas "hayan enmendado" propuestas que se basan en el Estatuto de Gernika. Según ha dicho, esto demuestra que "no hay voluntad política de cumplir" con esa norma.



Ha insistido en que el PNV ha realizado una "propuesta estratégica de largo alcance", tendiendo "la mano, el brazo y el antebrazo" para alcanzar un acuerdo que beneficie al País Vasco.

"Reiteramos nuestra disposición abierta al diálogo y al acuerdo en base al autogobierno", ha insistido Urkullu, quien ha matizado que ahora la "pelota está en el tejado del Gobierno".