El Gobierno Vasco critica que no contemplen el TAV para mercancías

27/06/2017

Además, califican de "irrenunciable" que esté conectado a Jundiz. Fomento ha respondido que esa posibilidad se estudia en los accesos a Vitoria-Gasteiz. Navarra también critica el proyecto.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha explicado este martes que el proyecto del Ministerio español de Fomento para conectar el TAV entre Burgos y Vitoria "adolece de dos deficiencias fundamentales" para el Ejecutivo autónomo, como son el hecho de que solo se contemple el traslado de pasajeros y que no esté conectado al Polígono Industrial de Jundiz, una exigencia "irrenunciable".

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha explicado que, en el análisis "superficial e inicial" que ha realizado el Gobierno Vasco de la propuesta del Ministerio, han constatado "dos deficiencias" que son "motivo de preocupación" para el Ejecutivo autonómico y que le llevan a adoptar una actitud "preventiva" respecto a este proyecto.

Para el Gobierno Vasco, la propuesta de Fomento "adolece de dos deficiencias fundamentales" como es el hecho de que el proyecto esté previsto para pasajeros y no para mercancías, "lo que no responde en absoluto a las expectativas de las instituciones y sociedad vasca"; y "no está garantizada" la conexión con el Polígono Industrial de Jundiz, "otra de las exigencias que es irrenunciable para que el proyecto pudiera responder a nuestras expectativas".

Respuesta de Fomento

El Ministerio de Fomento ha respondido que la conexión del tren de alta velocidad con el polígono alavés de Júndiz se analiza en el estudio informativo de los accesos a Vitoria-Gasteiz.

Por eso, "no era necesario incluirlo en el estudio informativo del trazado Burgos-Vitoria presentado ayer".

"No es el que Navarra necesita"

Por su parte, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que el borrador sobre el corredor ferroviario entregado por el Estado "no es ni mucho menos" el convenio "que Navarra necesita", al ser "un poco más de lo mismo de lo que ya había" y nada "potente".

Igualmente, ha trasladado que "esta nueva vía nunca puede suplantar la red básica ferroviaria navarra" ya que la Comunidad Foral tiene un "déficit alarmante en infraestructuras de transportes". "Llevamos 25 años de 0 kilómetros y 45 millones de deuda", ha recordado.