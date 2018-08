Economía

Zara abre las puertas de su tienda 'online' en España

03/09/2010

Los clientes podrán recoger su pedido en una tienda u optar por el envío a domicilio que oscilará entre 3,95 y 5,95 euros. La política de cambios y devoluciones será igual a la de las tiendas.

La cadena de moda Zara, perteneciente al grupo Inditex, ofrece a partir de hoy todos sus productos a través de Internet en España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal, países a los que en los próximos meses se sumarán otros mercados en los que opera Zara.

Según ha informado el gigante textil, el establecimiento virtual de Zara ofrece precios de venta idénticos a los de las tiendas físicas y la posibilidad de realizar los pagos a través de los medios más habituales en operaciones online (tarjetas de crédito y débito y PayPal, además de la Affinitty Card en España).

En Zara online, el cliente puede escoger la posibilidad de recoger el envío en una tienda de su propia elección, en cuyo caso es gratuito y se recibirá en un plazo de tres a cinco días. En caso de optar por la modalidad de entrega a domilicio, el coste es de 3,95 euros por un plazo de dos a tres días, o de 5,95 euros por la entrega express, en menos de 48 horas.

La política de cambios y devoluciones será igual a la de las tiendas, con un periodo hábil de hasta 30 días, y se podrán hacer tanto con un sistema de recogida a domicilio como a través de las tiendas, siempre de forma gratuita.

Aplicaciones para iPhone y iPad

Inditex ha destacado que la página web de Zara, accesible desde ordenadores y dispositivos móviles, persigue la sencillez de uso, de manera que la búsqueda de prendas se facilitará por diversas opciones de filtrado (colores, tallas, precios). Además, incorpora una herramienta denominada "SuperZoom", que permite la "observación de los productos con un altísimo grado de minuciosidad".

La página web, que ofrecerá abundante contenido visual de la colección de Zara, ha sido adaptada para la compra desde cualquiera de los navegadores disponibles en el mercado. Inditex ha indicado que las aplicaciones específicas para comprar a través de iPhone y de iPad estarán disponibles "próximamente".



Buena acogida



Las blogers de moda que se multiplican por Internet han sido las primeras en valorar la iniciativa de Zara. "La apertura de la nueva tienda online de Zara promete cambiar nuestros hábitos de compras. Desde hoy, me es fácil imaginar a cientos de personas eligiendo los artículos desde la oficina para pasar a recogerlos a la hora de comer, asegurándose así el modelo y la talla (por lo que antes teníamos que luchar o “patear” variar tiendas)", comenta Patricia Rodríguez, del blog Shopaholic.



"¡Me parece una noticia fantástica! Sinceramente, creo que si Zara ya tiene éxito, su tienda online no va a ser menos. Y el hecho de que el primer día funcione tan bien, con la de visitas que habrá recibido, ya es una buena señal. Por el contrario la de Bimba y Lola se inauguraba ayer y todavía está a la espera de perfeccionarse. ¡Mis tarjetas están temblando desde hoy!", considera Lourdes Salguero, de My Little Black Dress.



"Con la apertura de Zara online ya no hay excusas para no ir a la moda. Por fin tendremos acceso desde cualquier sitio a las novedades de la cadena de fast fashion más importante del mundo. Lo único que me preocupa es que el stock online sea suficiente para la enorme demanda a nivel mundial", cree Estefanía, personal shopper y responsable de Con Dos Tacones.