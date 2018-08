Economía

Crisis económica

La dirección de Muebles Xey comunica el cierre de la empresa

O.A. | EITB.EUS

06/07/2017

Tiene una plantilla de 170 trabajadores, 140 de ellos en la planta de Oikia, Zumaia. La empresa ha pasado de facturar 12 millones en 2012, a 25 en 2016, han dicho los trabajadores, que la ven viable.

Tras un mes en concurso de acreedores la dirección de Muebles Xey comunicó ayer al comité de empresa el cierre de la empresa. En total, consta de 170 trabajadores, 140 de ellos en la planta de Oikia, Zumaia.

Hoy nos han comunicado que van a cerrar Xey. Somos 170 trabajadores. El Gobierno Vasco tiene un tercio de las acciones. Ayúdanos con un RT pic.twitter.com/acjBsvfqfd — Xey Bizirik (@XeyBizirik) 5 de julio de 2017

El director general, Juan Fano, comunicó a los trabajadores que la empresa no puede asumir la deuda de unos 30 millones de euros acumulada con los proveedores y los bancos. Así, y si no hay ninguna inyección de capital, la dirección presentará la próxima semana en el juzgado la solicitud de liquidación de la compañía.

Los trabajadores llevan meses denunciado la situación: han realizado jornadas de huelga y han instado a las instituciones a que sigan buscando un nuevo socio. Y es que el Gobierno Vasco tiene una participación del 30 % en la empresa.

Muebles Xey empezó su andadura hace 53 años y desde que estalló la burbuja inmobiliaria no ha dejado de acumular deudas pese a que ha cambiado en varias ocasiones de estrategia. En 2012, dio entrada a nuevos accionistas, refinanció su deuda y consiguió que la Diputación aplazara el pago de impuestos que tenía pendientes.

Los empleados, que se encuentran en huelga indefinida desde el pasado lunes 3 de julio, entienden que la empresa es viable pese a sus problemas de liquidez y su deuda, que según la administración concursal ronda los 30 millones de euros, ha dicho Aitor Iturain (ELA).

"De hecho", según el representante sindical, su facturación ha pasado de 12 millones de euros en 2012, cuando vivió una situación crítica y cambio de dirección, a 25 millones en 2016.

Ha señalado que lo que necesita esta empresa es "que se reflote con algún inversor que esté por la marca".

Los trabajadores han asegurado que la última interlocución con el Gobierno Vasco fue con el director de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo. "Nos dijo que se habían enterado del concurso por medio de un mail. Eso fue a primeros de junio. Ahora declaran que ha sido imposible alcanzar un acuerdo con los proveedores y que conocían desde hace meses que la situación de la empresa era muy delicada", han lamentado.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que se les comunicó, en aquella reunión de febrero, que la facturación alcanzada en 2016, 25 millones, era "la necesaria" para "tirar adelante con la actividad y que solo necesitaban "unos meses de tiempo" para poder hacer otra inversión y fuera todo "como la seda". "Ahora nos dicen que no hay dinero, que Xey no tiene futuro y que no se puede continuar y liquidan la empresa", añaden