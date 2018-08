Economía

Zubia: 'Sin las bonificaciones, la transferencia no estaría completa'

16/09/2010

En el programa Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general de Confebask ha dicho que la CAV arranca "desde el punto más bajo". La huelga del 29-S tendrá, en su opinión, "seguimiento limitado".

El secretario general de Confebask, José Guillermo Zubia, ha reclamado hoy que las políticas activas de empleo, cuya transferencia negocian el Gobierno y el PNV, "no solamente son las que se han transferido a determinadas comunidades autónomas, sino también las bonificaciones a la Seguridad Social".



Zubia ha argumentado que "no es que las pague la Seguridad Social, sino que es el Inem el que paga las bonificaciones practicadas por la Seguridad Social", por lo que su transferencia "no afecta a la caja única".

El secretario general de Confebask ha opinado que sin las bonificaciones a la Seguridad Social, la transferencia "no sería completa y desde luego no respondería desde el punto de vista del concepto económico a la valoración de una competencia asumida".



"Euskadi ha salido de la recesión"



Por otra parte, Zubia ha señalado que Euskadi "ha salido de la recesión", lo que no quiere decir "salir de la crisis", ya que "el arranque desde abajo es más lento y duro".

En una entrevista en el programa Boulevard de Radio Euskadi, Zubia ha dicho que la CAV lleva ya "tres trimestres constatados de incremento de actividad", pero "desde el punto más bajo".

"Sí es cierto que los últimos meses hemos conseguido colocarnos en la estela de la recuperación internacional en un buen número de sectores y en un buen número de empresas", ha explicado.

En sus palabras, "ese renacer de la actividad", ha logrado que "hayamos absorbido a la mayoría de los trabajadores que estaban en ERE y que se haya empezado a crear empleo", aunque, en su opinón, "todavía no es suficiente".

Zubia cree que la salida de la crisis supondrá una fase "larga y dura" y añade que "no podremos hablar de la salida de la crisis hasta que volvamos a las cifras que tuvimos" tanto en crecimiento como en creación de empleo". "No hay que olvidar hasta qué pozo hemos bajado", ha añadido.

Aún así, se ha mostrado "optimista" porque "vamos a salir de la crisis". Eso sí, no ha querido "echar las campanas al vuelo". Estamos subiendo, con un cierto impulso; nuestros ritmos van bien, pero la cima todavía está lejos".

Sobre la convocatoria de huelga general, el próximo 29 de septiembre, Zubia cree que "tendrá un seguimiento limitado".

El líder de Confebask ha subrayado que ni Euskadi ni el conjunto del Estado "están para huelgas". "Pero eso es responsabilidad de los convocantes", ha añadido.



Reforma laboral

Preguntado por la reforma laboral, Zubia ha señalado que se trata de "una ocasión perdida" que acabará "imponiendo otro tipo de reforma". "Creo que este es un país que entiende poco la problemática económica y la problemática empresarial", ha dicho.

Anuncio de ETA

Sobre las cartas de extorsión enviadas por ETA a los empresarios vascos, Zubia ha señalado que "a lo largo de los últimos meses" se ha registrado "el goteo habitual". "No le puedo decir esta semana", ha respondido.

Preguntado por las posibles modificaciones en los servicios de escoltas tras el anuncio de ETA, se ha limitado a decir que eso "corresponde a las autoridades". "No tengo criterio al respecto, más que la situación personal".

Tras el anuncio de ETA, Zubia vive "como cualquier otro ciudadano normal", aunque ha reconocido que "esperanza hay siempre", sobre todo "cuando hay algo que implica cierto alivio".