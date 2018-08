Economía

El paro sube en la CAV y baja en Navarra en agosto

04/09/2017

Desde agosto del año pasado, el paro ha bajado en 12.852 personas en Hego Euskal Herria, quedando en 169.161 desempleados.

El número de parados registrado en los servicios públicos de empleo en la CAV ha subido en agosto en 2.338 personas respecto a julio y se sitúa en 133.210 personas, un 1,79 % más. En Navarra, en contra, ha bajado 0,5 %, hasta los 35.951.

Según los datos publicados hoy, lunes, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, respecto a agosto de 2016 el paro se ha reducido en la CAV en 9.904 personas, es decir que experimenta un descenso interanual del 6,92 %, por debajo de la media española del 8,52 %.

En cuanto a Navarra, en el número de parados registrados ha bajado en un año en 2.948 personas, un 7, 58 %.

En el conjunto de España, el número de personas en paro registradas en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) creció en agosto en 46.400 personas en relación con el mes anterior, lo que marca la mayor alza en ese mes desde 2011 y sitúa la cifra total de desempleados inscritos en 3.382.324.

Afiliados a la Seguridad Social

Hego Euskal Herria ha registrado este pasado agosto un total de 11.959 cotizantes menos que en julio, aunque, en términos interanuales, los valores han sido positivos.

En la CAV, ha registrado el pasado mes de agosto una media de 919.073 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone 11.945 cotizantes menos que en el mes de julio (-1,28%).

En términos interanuales, sin embargo, la Seguridad Social ha aumentado sus afiliados en Euskadi en 17.475, en comparación con agosto de 2016, lo que supone un crecimiento del 1,94%.

En Navarra, ha bajado en 14 personas un 0,01 %. En total, en la comunidad foral hay 271.595 personas afiliadas a la Seguridad Social, 7.583 más que en agosto del año pasado, por lo que se ha registrado un incremento del 2,87 %.

Urkullu: 'No es inusual'

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que "no es inusual" que la cifra de desempleados registrados en Lanbide aumente en los meses de agosto y ha insistido en que "lo que tenemos que mirar es la tendencia". En este sentido, ha apuntado que "hoy tenemos 10.000 trabajadores más que hace un año, 22.000 trabajadores más que hace dos años, 36.000 más que hace tres años".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha considerado que este aumento del desempleo en agosto "en absoluto" afecta a su objetivo de reducir la tasa hasta el 10%.

Urkullu, que ha señalado que no ha ocultado "nunca los problemas", ha insistido en que es preciso "mirar las tendencias" y no "los datos mes a mes". En este sentido, ha planteado que "no es algo inusual" que en el mes de agosto se incrementen las personas registradas en Lanbide porque "buscan un mejor trabajo" o se inscriben por primera vez.