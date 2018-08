Economía

Durante tres años

Bruselas paga a los ex comisarios al menos 96.000 euros anuales

Redacción

24/09/2010

La compensación se mantiene incluso aunque encuentren empleo, siempre que su salario no supere los 20.000 euros al mes.

Los ex comisarios europeos reciben una compensación anual de al menos 96.000 euros de Bruselas durante los tres años siguientes a dejar su cargo para que "tengan tiempo de encontrar un trabajo tras su mandato" que no implique un conflicto de interés con su antigua función.

No obstante, esta indemnización se mantiene incluso aunque encuentren empleo, siempre que su salario no supere los 20.000 euros al mes que cobraban cuando eran miembros del Ejecutivo comunitario.

En estos momentos, un total de 16 ex comisarios se benefician de esta prestación, mientras que un antiguo miembro del Ejecutivo comunitario que tenía derecho a ella ha renunciado, según ha informado este jueves un portavoz de la Comisión, Michael Mann. El portavoz ha eludido desvelar su identidad.

El ex comisario de Mercado Interior Charlie McCreevy y el ex responsable de Pesca Joe Borg son los que reciben una compensación mayor, de 11.000 euros al mes, según Financial Times Deutschland, el periódico que ha destapado los pagos.

Entre el 40% y el 65% del salario base

La paga oscila entre el 40% y el 65% del salario base de un comisario (alrededor de 20.000 euros al mes), dependiendo del número de años que el beneficiario ha ocupado el cargo. Si el ex comisario encuentra empleo antes de que termine el periodo de 3 años, sigue cobrando pero se le aplica un tope.

Los ex comisarios que cobran más de 20.000 euros al mes no reciben indemnización, que tampoco es acumulable a la pensión.