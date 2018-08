Economía

Huelga general

Seguimiento desigual de la huelga en Euskadi y Navarra

30/09/2010

30/09/2010

- Los sindicatos, "satisfechos", afirman que el paro ha sido muy amplio en la industria de Álava y Bizkaia.



- Confebask ha considerado "meramente testimonial" el seguimiento de la huelga.





El seguimiento de la huelga general convocada por CC. OO. y UGT contra la reforma laboral ha sido desigual en Eukadi y Navarra. Los sindicatos han destacado la respuesta de Álava y la de la margen izquierda del Nervión en Bizkaia. En Navarra, el seguimiento ha sido importante en sectores como el metal y en grandes empresas, según ha informado ETB.



La huelga ha tenido una menor incidencia en la CAV que en el resto de España y en ello influye la división sindical que se ha vuelto a poner de manifiesto. Los sindicatos que han llamado a la huelga en Euskadi son CC. OO., UGT, CGT, ESK y Confederación Intersindical, mientras que ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru no la han secundado. Entre las formaciones políticas, solo Ezker Batua ha apoyado la convocatoria.

Fuentes del Departamento de Interior han señalado que no se han producido problemas y que el único incidente ha sido el pinchazo de tres ruedas de un autobús de Bizkaibus en las cocheras de Zorroza (Bizkaia) esta, por lo que han sido identificadas cuatro personas, aunque no se les ha imputado nada. En la entrada de la torre en construcción de Iberdrola en Bilbao ha habido un pequeño forcejeo entre Ertzaintza y piqueteros, pero el asunto no ha ido a mayores.



Por lo demás, en los transportes se han registrado algunos retrasos, aunque en general se han cumplido los servicios mínimos.



Los sindicatos convocantes han cifrado el seguimiento de la huelga en más de un 40% en la industria, con una "respuesta masiva" en Álava y Bizkaia, y en más del 50% en los transportes, "unos resultados para estar satisfechos", según CCOO de Euskadi. La factoría alavesa de Mercedes ha parado su actividad durante esta tarde debido a la falta de suministros.

En cambio, el Gobierno Vasco ha dicho que el único sector en el que la huelga general se ha acercado al 10% de seguimiento ha sido en el metal, mientras que en las empresas privadas el resultado ha sido variado, entre el 3 y el 60%, dependiendo de la representación sindical en cada una, según la viceconsejera de Empleo, Sonia Gómez.

En el comercio, construcción, servicios y puertos se ha trabajado con normalidad, según el Gobierno, y en el sector público el seguimiento ha sido del 3% en el propio Ejecutivo Vasco, y del 1,2% en Osakidetza, igual que en la Administración de Justicia.

Según los convocantes, el 30% del personal de la Administración General del Estado ha parado y un 10% en la administración autonómica y local.

La Confederación Empresarial Vasca (Confebask) ha considerado "meramente testimonial" el seguimiento de la huelga general convocada en Euskadi, "dada su prácticamente nula incidencia en la actividad empresarial, comercial y ciudadana". Así, la patronal vasca rebaja las cifras y sitúa el seguimiento de la huelga en el 1% en Gipuzkoa, el 3,9% en Álava y menos del 3% en Bizkaia.

Los sindicatos CCOO y UGT, cuyas manifestaciones en las tres capitales han reunido a miles de personas, se han mostrado satisfechos por la respuesta de los trabajadores en Euskadi pese a la menor incidencia en esta Comunidad Autónoma y han subrayado "el éxito apoteósico" en España.

Así, cerca de 12.500 personas han participado en las manifestaciones convocadas en las tres capitales vascas por CC.OO. y UGT con motivo de la jornada de huelga general, según los datos recogidos por el sindicato que dirige Unai Sordo.



El secretario general de CC. OO. de Euskadi ha recalcado que "decenas de miles" de trabajadores vascos han secundado la huelga, y ha afirmado que los convocantes eran conscientes de que "la huida" de la convocatoria de las centrales abertzales "iba a condicionar el resultado".

En el transporte público, los servicios en circulación han superado los mínimos establecidos por el decreto del Gobierno Vasco, salvo en Renfe, donde se han limitado a cumplir el decreto del Ejecutivo.

En la compañía pública vasca de ferrocarriles, tranvía y autobuses EuskoTren han circulado más del 80% de las unidades, en el metro de Bilbao se ha superado el 60%, Bilbobus ha alcanzado el 75% y en Gipuzkoa han superado con mucho los mínimos, según la Diputación.

Los aeropuertos han sido los más afectados, según UGT han estado paralizados en Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián y con muchos vuelos cancelados en Bilbao, y en el puerto de Pasajes el paro ha sido del 80%, según esta central, mientras que en el de Bilbao se ha operado con normalidad, según la autoridad portuaria. .

En la educación, UGT y CCOO han considerado importante la huelga en la universidad pública, entre el 50 y el 90% según los campus, y en la enseñanza Primaria y Secundaria la han cifrado en el 35%. El Gobierno Vasco ha cifrado un paro del 2% en la educación pública y de un 1% en la privada.







Seguimiento de la huelga en Navarra

En la Comunidad Foral, tampoco ha habido incidencias, pero sí un seguimiento "masivo", según los sindicatos.

UGT ha afirmado que en las empresas del metal "prácticamente todos los trabajadores" han secundado la huelga. Así en Arcelor el paro ha llegado al 91,4%, y al 90% en plantas como Nacesa y SKF.

En Volkswagen ha seguido la huelga el 90% de la plantilla del turno de noche y la producción está "paralizada", según la central, que en las auxiliares del automóvil ha cifrado la huelga en "prácticamente al 100%".

Además, este sindicato ha destacado también el "seguimiento masivo" que ha tenido la convocatoria en el sector agroalimentario navarro, con importantes empresas conserveras, y donde ha calculado el paro en las primeras horas en el 71,4%, si bien en empresas como Ultracongelados Virto o Iberfruta se ha situado el paro en el 100%, en Vega Mayor en el 93% y en Marbú en el 80%.

La actividad de Iberia en el aeropuerto de Noáin ha quedado parada, ya que la compañía no ha previsto ningún vuelo con origen o destino en Pamplona/Iruña entre el 35% de los servicios que ha anunciado para esta jornada.

Por la tarde, los sindicatos han hablado de una parada del 74% y han destacado que en sectores como el metal o el de química el seguimiento se acerca al 90%. Sin embargo, las cifras contrastan con los datos aportados por la patronal navarra, que ha indicado un paro del 15%. En Educación y Sanidad, el Gobierno de Navarra ha declarado que el paro ha rondado entre el 3 y el 1%.