Economía

CONFLICTO LABORAL

Los examinadores de Tráfico se reúnen para valorar la nueva oferta de la DGT

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/11/2017

Los trabajadores demandan una subida salarial así como un aumento de la plantilla. El conflicto dura ya más de cuatro meses.

Noticias (1) Los examinadores de Tráfico retoman los paros parciales

Los examinadores de Tráfico se reúnen hoy en asambleas provinciales para decidir si aceptan la nueva propuesta que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha presentado al colectivo durante la reunión que el organismo y el Comité de Huelga de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) han mantenido este martes con el objetivo de solucionar el conflicto, que dura ya más de cuatro meses. Los trabajadores demandan una subida salarial así como un aumento de la plantilla.

Así lo ha adelantado Asextra a Europa Press, que indica que el objetivo es que se haya tomado una decisión antes del fin de semana. De esta manera, el colectivo comunicaría a la DGT su decisión el próximo lunes, 20 de noviembre. En caso de aceptar la propuesta, el colectivo desconvocaría la huelga ese mismo lunes.

No obstante, el Comité de Huelga avisa de que los paros continúan, al menos, en lo que queda de esta semana: "La huelga no está desconvocada, sigue hasta que no se alcance un acuerdo que sea aceptado por el colectivo examinador en huelga".

Aunque todavía no hay acuerdo fijo, la DGT sí ha reconocido un "acercamiento de posturas" con los examinadores, aunque también admite que "quedan detalles por cerrar", por lo que el colectivo y Tráfico seguirán negociando "en los próximos días", según ha informado el organismo al término del encuentro en un escueto comunicado.

Por el momento, tanto la DGT como Asextra han acordado no dar detalles sobre el transcurso de la reunión del martes y, especialmente, sobre la oferta que ha realizado Tráfico hasta que los examinadores no la evalúen y las negociaciones entre ambos estén más cerradas, según aseguran a Europa Press fuentes de la DGT.

Este colectivo de funcionarios reclama una mejora retributiva del complemento específico en sus nóminas, de modo que así se reconozca la complejidad técnica, los riesgos de accidentes y agresiones y el trabajo a la intemperie. Según lleva insistiendo Asextra, el Gobierno español se comprometió a hacer efectiva esta subida salarial en 2015, pero la DGT incide en que no tiene competencias para hacerlo.

La huelga de estos funcionarios ha ocasionado, al menos, la suspensión de más de 166.000 pruebas prácticas de conducir y pérdidas millonarias en el sector de las autoescuelas.