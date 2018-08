Economía

Huelga indefinida

Amplio seguimiento en el primer día de huelga en el servicio de la OTA de Bilbao

Agencias | Redacción

02/01/2018

Los trabajadores reclaman la negociación del convenio "con garantías" y de la readmisión de siete empleados despedidos "sin condiciones".

La mayoría de los trabajadores que prestan el servicio de la OTA en Bilbao secundan desde este martes una huelga indefinida sin servicios mínimos, en demanda de la negociación del convenio y de la readmisión de siete empleados despedidos, exigencia esta última que podría provocar la prolongación del conflicto.

Antes de la manifestación que los huelguistas han protagonizado esta mañana por el centro de Bilbao, Javier Escobar, presidente del comité de empresa de la UTE Eysa-Cycasa, adjudicataria del servicio, ha advertido de dicha posibilidad: "Si la empresa no readmite a los trabajadores esto va a ser largo", ha avisado.

Según datos del comité de empresa, la convocatoria está siendo "un éxito" y únicamente unos diez trabajadores han acudido a su puesto de trabajo, de una plantilla de 140 empleados.

Según datos de la UTE responsable, un total de 25 trabajadores no han secundado la huelga de los 90 aproximadamente que a diario se encuentran operativos. Asimismo, los parquímetros -unos 500 para 15.000 plazas de aparcamientos- están en funcionamiento.

Por parte del comité, su presidente ha asegurado que no van a dejar que "nadie ponga una multa" porque "los ciudadanos no tienen que ser los paganos de este conflicto" y ha puntualizado que los huelguistas tratarán de convencer "pacíficamente" de que "hay que parar" a los compañeros que no han secundado el llamamiento.

La huelga también afecta al mantenimiento de los parquímetros, que funcionan con baterías que aseguran que permanezcan encendidos durante tres ó cuatro días. Las máquinas "irán poco a poco cayendo", ha vaticinado el presidente del comité, representante de ELA.

Fuentes de la UTE adjudicataria del servicio han mostrado su disposición a negociar con la representación sindical, pero han descartado la readmisión de los trabajadores despedidos por haber quedado demostrado el incumplimiento de su labor como controladores de la OTA.

El comité de empresa ha considerado que la empresa efectúa estos despidos para "solucionar sus problemas económicos", después de que el Ayuntamiento de Bilbao le haya impuesto una sanción de 120.000 euros "por incumplir el pliego de condiciones", y ha desmentido que los afectados destinasen cuatro horas de su jornada a ver el Tour de Francia como se ha difundido.

El sindicalista ha considerado que la postura de la empresa es un "chantaje" en la negociación del convenio y ha denunciado también sus "amenazas" de aplicar la reforma laboral si las partes no logran un acuerdo.

Frente a la actitud empresarial, la parte sindical demanda la readmisión de los despedidos "sin condiciones" y la negociación del convenio "sin chantajes y con garantías".

con garantías".