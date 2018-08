Economía

EQUIPARACIÓN SALARIAL

Rajoy descarta equiparar salarios entre hombres y mujeres: 'No nos metamos en eso'

AGENCIAS | REDACCIÓN

24/01/2018

Ha asegurado que las empresas españolas han dado pasos para reducir la desigualdad de salarios, aunque “el ritmo debería ser más rápido”.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha descartado obligar por ley a las empresas privadas a la equiparación salarial entre hombres y mujeres. "No nos metamos en eso", ha afirmado, y ha añadido que "los gobernantes deben ser muy cautos a la hora de saber cuáles son sus competencias".

En una entrevista en Onda Cero, Rajoy ha declarado que las empresas españolas han dado pasos "en la buena dirección" para reducir la desigualdad de salarios, que "ha bajado cuatro puntos desde el año 2012", lo que ha permitido a España "estar mejor que la media europea". Sin embargo, ha admitido que "probablemente el ritmo debería ser más rápido".

Lo que no comparte Rajoy es que "el Gobierno empiece a fijar" los salarios de las empresas. "No me vería yo diciendo qué tendrían que cobrar ustedes", ha dicho dirigiéndose a los trabajadores de Onda Cero. También ha insistido en no pronunciarse sobre si las mujeres y los hombres que desempeñen las mismas funciones en una empresa deben cobrar lo mismo.

"No nos metamos en eso, demos pasos en la misma dirección que son como se resuelven mejor los problemas, y España es de los países de Europa que mejor están haciendo las cosas", ha concluido.