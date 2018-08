Economía

Concentración

Miles de pensionistas protestan en Bilbao

Agentziak | Erredakzioa

05/02/2018

Se han concentrado frente al Ayuntamiento de Bilbao para protestar por la revalorización de sus pensiones en un 0,25% para 2018, el mínimo legal previsto.

Miles de pensionistas se han concentrado este lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao para protestar por la revalorización de sus pensiones en un 0,25% para 2018, el mínimo legal previsto.

Una de las concentradas ha pedido unas pensiones "dignas" porque, ha enfatizado, "nos están tomando por idiotas".

"Te suben el IPC, y si comprarían donde compro yo, verían lo que cuestan las cosas. A estas alturas de nuestras vidas, que nos tomen por idiotas es vergonzoso. De verdad, aparte de humillante, es vergonzoso. A mí lo poquito que me han subido se lo podían haber quedado, para ver qué hacen con ello. Porque para lo que me han subido, prefiero que no me suban nada. Tantos años cotizando y para mantener a unos y ver que se lo llevan calentito, vergonzoso. Muy humillante", ha subrayado.

La concentración multitudinaria ha dado comienzo a las 12:00 horas y ha concluido media hora más tarde. Los manifestantes llevan varios lunes protestando frente al Ayuntamiento de Bilbao.

