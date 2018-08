Economía

Este martes

El conflicto de Bilbobus contará con un mediador

Redacción

16/11/2010

El comité y la Dirección de Veolia iniciarán este martes un intento de conciliación con un mediador del Consejo de Relaciones Laborales.

El comité de empresa y la Dirección de Veolia, concesionaria del servicio de Bilbobus, iniciarán este martes, a partir de las 9:15 horas, un intento de conciliación reuniéndose con un mediador propuesto por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). Es un paso, insuficiente todavía, pero un paso adelante. Veolia y lostrabajadores se han mostrado firmes en sus posiciones desde que comenzóla huelga. Pero esta mañana, en el Consejo de Relaciones Laborales, ladirección y el comité han decidido someterse ha una mediación.



Según han informado fuentes del comité de empresa, la empresa pidió al CRL un arbitraje o conciliación/mediación y, tras reunirse con las partes en la mañana de este lunes, han acordado optar por la vía de un intento de conciliación/mediación.



"Es un trámite normal que, en el CRL, ambas partes que tienen posiciones enquistadas busquen una persona que, con sus buenas artes, intente acercar posturas. Hay que elegir entre la lista de mediadores que proponen y nos hemos puesto de acuerdo sobre un mediador sin ningún problema", han agregado.



Se ha nombrado un mediador, un experto, que después de escuchar alas partes emitirá un informe. Aunque esto no quiere decir que se vaya a poner fin a la huelga. El dictamenno será vinculante, es decir, no obliga a las partes a acatarlo. Para que hubiera sido así habrían de haber optado por el arbitraje, y en eso no se han puesto de acuerdo.

La mediación llega cuando la huelga se estaba endureciendo. Veolia hadenunciado seis nuevos a taques esta misma mañana. Desde que comenzó lahuelga se contabilizan ya 50 autobuses atacados de una manera u otra, ylos daños ascienden ya a los 100.000 euros. El comité ha condenado lossabotajes.



Veolia está sufriendo una huelga de sus trabajadores por, entre otras cuestiones, la petición del comité de que se contraten nuevos trabajadores para que la plantilla actual pueda disfrutar con libranzas de las 28.000 horas extras acumuladas cada año.