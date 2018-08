Economía

Presupuestos 2011

PNV y CC ratifican su pacto con el PSOE a favor de los presupuestos

Redacción

24/11/2010

Ambos partidos han votado en el Congreso a favor del dictamen de esta ley, que tras ser aprobado continuará su trámite en el Senado.

El PNV y CC han ratificado el pacto con el PSOE para sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2011 al votar en el Congreso a favor del dictamen de esta ley, que tras ser aprobado continuará su trámite en el Senado.

Así, el dictamen de los presupuestos del próximo año recibió 177 votos a favor (169 del PSOE, 6 del PNV y 2 de CC), 168 en contra y 2 abstenciones.

No obstante, el texto finalmente no incluye ninguna de las cuatro enmiendas (una de IU-ICV y tres de UPN) que solicitaban la

descongelación de las pensiones contributivas para 2011 y que el Gobierno no vetó durante la tramitación de los presupuestos en comisión.