La falta de financiación bancaria compromete el futuro de La Naval

Radio Euskadi

20/11/2010

En febrero deberían empezar a construir un barco firmado en julio, pero los bancos no acaban de dar el crédito necesario, a pesar de que el Gobierno Vasco avala 15 millones de euros en la operación.

La falta de financiación bancaria compromete el futuro inmediato de una empresa clave en la margen izquierda: El astillero de La Naval, en Sestao (Bizkaia). Sus problemas se agravan, y ahora ni siquiera está totalmente garantizado que puedan construir el barco ya contratado en verano, según ha informado Radio Euskadi.

A día de hoy La Naval no tiene garantizada la construcción de ningún buque, ni siquiera el firmado el pasado mes de julio. La dirección de la empresa ha trasladado a los trabajadores que los bancos siguen poniendo muchas pegas a la concesión de créditos, a pesar del aval del Gobierno Vasco.

En este momento, los 400 trabajadores de La Naval están en Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y solo trabajan los de oficinas. Los empleados de taller están en casa a la espera de empezar a funcionar en febrero.

En febrero deberían empezar a construir el barco firmado en julio, pero los bancos no acaban de dar el crédito necesario. Se trata de una operación de 200 millones de euros. El Gobierno Vasco avala 15 millones del total. Si este mes no se desatasca el problema, ese contrato podría no realizarse.

Buque para parques eólicos

Además, tampoco termina de cerrarse la construcción del famoso buque para parques eólicos marinos, a pesar de que el propio viceconsejero de Industria lo daba por hecho hace ya cinco meses. Otra vez más, las reticencias de los bancos por avalar una operación multimillonaria estaría detrás del problema. La dirección se da de plazo hasta el 30 de este mes.

Por último, La Naval se ha metido en competición por un tercer buque, pero no hay certeza de cómo terminará. Así las cosas, desde el comité no se sienten especialmente optimistas y han pedido más implicación al Gobierno Vasco, porque la falta de financiación puede comprometer su existencia.