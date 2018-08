Economía

Sesión de control al Gobierno

El PNV exige 'claridad' sobre la ampliación del aeropuerto de Loiu

Redacción

01/12/2010

El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que mantiene el compromiso adquirido con el PNV para ampliar la terminal del aeropuerto de Bilbao, aunque no será "en los tiempos previstos".

El diputado del PNV en el Congreso José Ramón Beloki ha exigido hoy al ministro de Fomento, José Blanco, "claridad" y "precisión" sobre el proyecto de ampliación del aeropuerto de Loiu (Bilbao), que sufrirá retrasos de al menos cinco años.

Durante la sesión de control al Gobierno de hoy en la Cámara baja, el diputado jeltzale ha recordado a Blanco que "Magdalena Álvarez fue a Euskadi y anunció que iba a invertir entorno a los 80 millones de euros en el aeropuerto de Bilbao y que el proyecto iba a estar terminado en 2014".

Por ello, ha añadido que "vamos a ser exigentes en el cumplimiento de lo que ha acordado con nosotros y con todo lo que ustedes han anunciado", porque "no nos gusta que no hagan lo que dicen, ni que digan lo que no van a hacer".



Blanco mantiene el compromiso de ampliar el aeropuerto

En su turno de respuesta, José Blanco ha asegurado que mantiene el compromiso adquirido con el PNV de ampliar la terminal del aeropuerto de Bilbao, pero ha subrayado que, aunque las inversiones van a continuar "en los términos" anunciados, puede que no lo sea "en los tiempos" previstos.

El titular de Fomento ha explicado que su Ministerio está realizando "una reformulación y una reorganización" del proyecto para "poder responder con la palabra a las fechas y calendarios".

No obstante, ha remarcado que hay que "acompasar" la ejecución de las infraestructuras a las "necesidades reales" y que en el caso del aeropuerto de Bilbao hay una "necesidad real de avanzar en su mejora".