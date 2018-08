Economía

Movilizaciones

ELA y LAB acusan a las instituciones de 'abandonar' a los trabajadores

Redacción

15/12/2010

Ambos sindicatos han celebrado un acto y una manifestación en Gasteiz para protestar por las Cuentas elaboradas por los Gobiernos vasco y navarro. CCOO y UGT se han concentrado en las tres capitales.

Los sindicatos ELA y LAB han denunciado que los presupuestos de los Gobiernos de Euskadi y Navarra evidencian "la sumisión" de las instituciones públicas al poder económico y el "abandono" de los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ante esta situación, ELA ha animado a CC.OO. y UGT a abandonar la Mesa de Diálogo Social "financiado" en el que participan.

Los secretarios generales de ELA, Adolfo Muñoz, y LAB, Ainhoa Etxaide, han encabezado en Vitoria-Gasteiz un acto y una manifestación contra los presupuestos de las instituciones vascas y navarras, en el que han participado también los sindicatos STEE-EILAS, Hiru y EHNE.

En el mitin previo a la manifestación, Muñoz (ELA)&' || 'nbsp;ha recordado que los recortes sociales y laborales derivados de la reforma laboral o de la futura modificación del sistema público de pensiones, son cuestiones que "nada tuvieron que ver con el origen de la crisis" económica actual.

El líder de ELA ha denunciado que "los políticos han dejado solos a los trabajadores" para emprender una senda de "saqueo y robo organizado a los derechos sociales, laborales y a los salarios".

En su opinión, a los políticos y a los representantes institucionales "no les importan los derechos" de los trabajadores, sino tan sólo atender a "la ambición sin límites de la banca privada". Muñoz ha advertido de la necesidad de "rebelarse" contra una práctica que está convirtiendo a los ciudadanos en "cobayas de los ensayos del capitalismo".

Por su parte, Etxaide (LAB)&' || 'nbsp;ha afirmado que los presupuestos del próximo año son "antisociales", que "destruirán empleo" e incrementarán la exclusión social.

La secretaria general de LAB ha subrayado que en Euskadi, el 1,6 por ciento de los ciudadanos "acumula el 44%" de la riqueza y que los presupuestos de 2011 no hacen sino consolidar esa situación, ya que "no contribuyen al reparto de la riqueza".

Por ese motivo, ha advertido de que mientras que las políticas de las instituciones sigan en esa línea, "habrá más movilizaciones". A su juicio, las cuentas de las instituciones para el próximo año "son un fraude a la sociedad y a la clase trabajadora", ya que están "impuestas" por la minoría con mayores recursos, por lo que las ha calificado de "ilegítimas".



Concentraciones de UGT y CCOO



Por otra parte, frente a la sede de la patronal alavesa, en Gasteiz, UGT y CCOO han concentrado a varias decenas de delegados sindicales, donde el secretario general de UGT-Euskadi, Dámaso Casado, ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad para que se movilice.



Sobre las apelaciones que le han hecho para abandonar la mesa de diálogo social, Casado (UGT) ha respondido que el Gobierno Vasco no está recortando ningún derecho de los trabajadores y, tras adelantar que no van a abandonar este foro, ha criticado que los que "sólo están en la calle y no participan en los foros de diálogo y negociación o creen poco en la democracia o en la defensa de los derechos de los trabajadores".



En Bilbao, delegados de CCOO y UGT de Euskadi se han concentrado ante la sede del BBVA tras una pancarta con el lema "Merkatuen inposaketarik ez! (no a las imposiciones del mercado) Defendamos el Estado social".



El secretario general de CCOO de Euskadi, Unai Sordo, ha señalado al Gobierno que "por ese camino sólo va a encontrar confrontación y va a ir a un precipicio político irremisiblemente".



Según ha advertido, "si están planteando recortes sustanciales en el sistema público de pensiones" e "incrementar la edad de jubilación obligatoria a los 67 años", el Gobierno "se va a encontrar con la máxima respuesta sindical y con procesos de movilización muy fuertes en este país".