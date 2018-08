Economía

Entrevista en Radio Euskadi

CCOO:'Si se mantiene la jubilación a los 67 años habrá huelga general'

Redacción

06/01/2011

Unai Sordo ha señalado que para CC.OO. Euskadi, "lo ideal sería que pudiéramos quitar de encima de la mesa la propuesta de los 67 años, sin necesidad de hacer una huelga general".

El secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, ha afirmado que la huelga convocada para el 27 de enero en Euskadi "no tiene nada que ver con el tema de las pensiones" y ha apostado por la negociación para "quitar de encima de la mesa la propuesta de jubilación de los 67 años, sin necesidad de huelga general". No obstante, ha advertido de que "va a haber huelga general", aunque no va a ser "única" en Euskadi, "si el Gobierno sigue en esa propuesta".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Sordo ha considerado que la huelga convocada por los sindicatos nacionalistas "poco o nada tiene que ver con la situación del sistema público de pensiones", sino "más bien con una idea de marcar una agenda propia y de anticiparnos a lo que pueda pasar y ya saldrá el sol por donde salga".



Sordo ha insistido que, para CC.OO. Euskadi, "lo ideal sería que pudiéramos quitar de encima de la mesa la propuesta de los 67 años, sin necesidad de hacer una huelga general".



En ese sentido, ha recordado que este pasado miércoles "se produjo a última hora una desconvocatoria de una huelga en el comercio de Bizkaia, porque se estuvo negociando hasta el último momento y porque se vio que había posibilidad de llegar a un acuerdo beneficioso para los trabajadores, sin necesidad de recurrir a la huelga el 7 de enero".



"Nosotros estamos haciendo lo mismo, que es intentar modificar las propuestas más lesivas del Gobierno sin necesidad, en un principio, de llegar a huelga, pero dejando claro que si el Gobierno sigue en esa propuesta, va a haber una huelga general que, desgraciadamente en Euskadi, probablemente no va a ser única, porque determinadas organizaciones han decidido esto de la agenda propia al margen de que haya reforma, no haya reforma, sea vía decreto o ley o cuál sea la reforma", ha manifestado.