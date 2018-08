Economía

Política energética

Sánchez Galán (Iberdrola): 'La energía será cada vez más cara'

Redacción

03/03/2011

El presidente de Iberdrola ha evitado opinar sobre la disminución de la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora: "No he hecho los números y no puedo opinar".

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha señalado que el modelo tarifario no ha trasladado al consumidor lo que cuesta realmente la luz y eso ha llevado al derroche. En este sentido ha advertido de la necesidad de concienciarse de que la energía es un bien que cada vez será "más escaso y más caro".



"Difícilmente alguien puede ahorrar cuando tiene la sensación de que no cuesta", ha afirmado Galán durante su intervención en las jornadas "La Estrategia Energética Española 2010-2035" de Enerclub. Así, para Galán, el modelo de no trasladar al consumidor lo que cuesta realmente la luz ha llevado al derroche energético. Sobre las propuestas de ahorro del Gobierno, Galán ha insistido en que hay que cuidar la energía y que todas las medidas que vayan en esa dirección de hacer el consumo más eficiente son adecuadas.



No obstante, ha evitado opinar de forma concreta sobre la disminución de la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 kilómetros por hora. "No he hecho los números y no puedo opinar" ha declarado. Según Galán, el país tiene un problema importante de eficiencia energética y hay que tomar medidas para que aumente y mejore la intensidad energética, que incide directamente en la competitividad.





Comentarios