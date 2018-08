Economía

Nuevo límite de velocidad

El TS decidirá próximamente si suspende el límite de velocidad

Redacción

10/03/2011

El Supremo resolverá en unos días la petición de la asociación DVuelta y el Movimiento 140, que pretende que el límite de velocidad a 110 km/h se suspenda mientras se resuelve el recurso presentado.

Fuentes del Alto Tribunal han informado que el Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que tiene por interpuesto el citado recurso y ha solicitado a la Administración el expediente del Real Decreto por el que se rebaja hasta el próximo 30 de junio en diez kilómetros el límite genérico de velocidad para ahorrar energía.



DVuelta y el Movimiento 140 argumentan en su recurso que "el ahorro energético no puede constituir la causa&' || 'nbsp; de reducción de los límites de velocidad a tenor de la Ley de Seguridad Vial, puesto que tal particularidad no aparece recogida en ninguno de los artículos que contiene".



Las fuentes consultadas han señalado que también la asociación Automovilistas Europeos Asociados recurrió ayer ante el Supremo el real decreto, aunque no ha solicitado ninguna medida cautelar.