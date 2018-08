Economía

'Invest in the Basque Country'

Una empresa mexicana de biotecnología se instalará en Álava

Redacción

23/03/2011

Es el primer resultado de 'Invest in the Basque Contry', el nuevo área del Gobierno Vasco que captará inversiones extranjeras y atenderá a las 400 empresas de capital internacional ubicadas en la CAV.

El lehendakari, Patxi López, ha anunciado que el área creada por su Gobierno para atraer inversiones extranjeras a Euskadi, "Invest in the Basque Country", ha logrado sus "primeros resultados" con la implantación en el Parque Tecnológico de Miñano de Álava de una empresa mexicana de biotecnología.



López ha participado esta mañana en Bilbao en la presentación pública de "Invest in the Basque Country", un área que será gestionada por la sociedad pública SPRI, que desarrollará una política activa y sistemática para la captación de inversiones extranjeras y que atenderá a las 400 empresas de capital internacional ya instaladas en Euskadi con el objetivo de favorecer su ampliación.



El lehendakari ha anunciado que los "primeros resultados" de "Invest in the Basque Country" consisten en que una firma mexicana del sector de la biotecnología, Cecype, con la que la SPRI ha mantenido contactos desde el pasado año, "ha iniciado su proceso de implantación" en el Parque Tecnológico de Miñano.



López ha explicado que esta empresa, que prevé crear treinta puestos de trabajo en los tres próximos años, está especializada en la realización de estudios preclínicos y clínicos para la industria farmacéutica y biotecnológica y que "ya está colaborando activamente con centros de la red vasca de ciencia y tecnología".



Ha subrayado la necesidad de "organizar mejor la captación de inversiones extranjeras" y ha explicado que "Invest in the Basque Country" se ha creado precisamente para eso: "atraer inversión directa del extranjero y atraer talento", además de para prestar "una atención continua y de calidad" a las empresas ya instaladas en Euskadi.



Además, el lehendakari ha defendido la importancia que han tenido los viajes que ha hecho en los dos últimos años a Brasil, China, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Catar en la búsqueda de nuevos mercados, oportunidades de negocio y alianzas para "participar con mayor peso en el progreso global".