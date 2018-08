Economía

Detectan 7.500 parados más al hacer el traspaso de Langai a Lanbide

31/03/2011

El Gobierno Vasco ha afirmado que eso ha supuesto que la tasa de desempleo suba en la CAV del 10,84% al 11,04%.

El Gobierno Vasco ha detectado que 7.500 desempleados que estaban inscritos en el anterior Servicio Vasco de Colocación-Langai, y que no estaban registrados en el Inem, lo que ha supuesto que la tasa de desempleo suba en Euskadi cinco décimas, al pasar del 10,89 al 11,04%.

El viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, y el director general de Lanbide, Javier Ramos, han explicado hoy en rueda de prensa el proceso de cruce de datos entre Langai y el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), tras la recepción de las políticas activas de empleo que gestiona ahora Lanbide.

Fruto de esta depuración de listas, el Departamento dirigido por Gemma Zabaleta, ha descubierto que no todos los parados apuntados en Langai, que operó entre 1996 y 2010, lo estaban también en el Inem.

En concreto, 7.500 personas estaban inscritas en las listas de Langai y no en el Inem, a pesar de que, según Ramos, el Servicio Vasco de Colocación mandaba periódicamente sus datos al Inem, pero este servicio no los contabilizaba, porque "no tenía ni la obligación ni el derecho" de computar a los desempleados apuntados en agencias de colocación como paro registrado.



Con estos datos, en Euskadi se pasa de los 145.456 demandantes de empleo inscritos en el Inem a los 152.956 con los que finalmente cuenta Lanbide, fruto del cruce de listados. Tras sumar a estos 7.500 ciudadanos, la tasa de paro sube cinco décimas, y pasa del 10,89 al 11,4%.

Junto a ello, Lanbide también ha eliminado de su base de datos a alrededor de 31.000 personas debido a que procedían de otras comunidades autónomas, en las que ya estaban apuntadas en sus correspondientes registros de demanda de empleo.

Este trabajo estadístico permite conocer la cifra real del paro en Euskadi por primera vez desde 1996, aunque Ramos ha insistido en que esta variación no se corresponde con fluctuaciones del mercado de trabajo, sino con una actualización de los listados de parados.

No obstante, las cifras de desempleo en Euskadi correspondientes al mes de marzo se conocerán el próximo lunes. Ramos ha considerado que las variaciones con respecto al mes anterior será "inocua", si ya se tiene en cuenta la actualización de las listas de los dos servicios de empleo.

Ramos también ha explicado que Lanbide se pondrá en comunicación con todas las personas inscritas en sus listas para explicarles que éste es el único servicio de empleo en el País Vasco, así como que pueden actualizar sus demandas de trabajo.



En un comunicado, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco ha afirmado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) "no tenía obligación legal" de inscribir en sus listados a esas 7.500 personas.

El Ejecutivo ha señalado que el SPEE es "un registro público", por lo que debían ser las mismas personas afectadas las que "autorizasen expresamente" su inscripción en las listas de lo que antes se conocía como INEM.