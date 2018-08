Economía

Banco de España aprueba los planes de viabilidad de las 13 entidades

14/04/2011

El Banco de España ha aprobado hoy los planes presentados por las 13 entidades que necesitan aumentar su capital, que incluye la petición al Estado de 2.800 millones por parte de la Caja del Mediterráneo (CAM) como primera opción.

Además de esta entidad, cuatro fusiones (NovacaixaGalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Caja España-Duero) plantean la opción de solicitar ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

No obstante, ello no quiere decir que finalmente el Estado inyecte todo el capital que requieren para cumplir con los nuevos criterios de solvencia, ya que, por ejemplo, si Caja España-Duero cerrara su unión con Unicaja, no requeriría ninguna ayuda del FROB.

En un comunicado, el supervisor explica que las cuatro alianzas bajo un Sistema Institucional de Protección (SIP) sólo recurrirían a una inyección del Estado en última instancia, si no lograran salir a bolsa o encontrarán un inversor significativo.

Esto confirma que Bankia, Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y la unión de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria han elegido como primera fórmula de capitalización su salto al parqué o la colocación de al menos un 20% de su capital en inversores privados.

28 de abril

A partir de ahora y antes del próximo 28 de abril, las entidades que plantean la opción de recibir una inyección del Estado tendrán que aprobar en sus consejos de administración un plan más concreto, que el Banco de España estudiará y en el caso de aprobarlo, lo remitirá al Ministerio de Economía y la Comisión Europea.

Dichas dos instituciones serán en última instancia las que autoricen la inyección de dinero público a través del FROB.