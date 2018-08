Economía

Datos del desempleo de abril

Zabaleta: 'El paro ha aumentado debido al efecto llamada de Lanbide'

Redacción

04/05/2011

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco asegura que en Euskadi no se está destruye empleo ya que, durante el mes de abril, aumentaron las afiliaciones a la Seguridad Social.

La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales Gemma Zabaleta ha atribuido el aumento del paro en Euskadi en el mes de abril a un "extraordinario efecto llamada del nuevo Lanbide", el servicio vasco de empleo, tras "toda la renovación de la demanda de empleo". Así, el registro "on line" de Lanbide ha crecido un 24% desde el 1 de enero, con un incremento total de 27.670 nuevos usuarios.

En rueda de prensa celebrada en Irún, Zabaleta ha admitido, no obstante, que el crecimiento en 1.604 personas (1,06% más) del registro de desempleados "no es una buena noticia" para Euskadi, aunque ha querido matizar que no se está destruye empleo porque han aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social (671 nuevas inscripciones en abril).

Zabaleta ha sostenido que el incremento del paro se circunscribe sobre todo a Bizkaia, con 2.395 personas más inscritas en el registro, mientras que en Álava se ha reducido en 1.461 trabajadores y en Gipuzkoa hay 670 parados más.

Asimismo, la consejera ha avanzado que convocará a la mesa de diálogo social, en la que participa la patronal Confebask y los sindicatos UGT y CCOO, para analizar los datos de evolución del empleo en Euskadi en el primer trimestre de 2011.