Economía

Crisis económica

El comité de La Naval rechaza los despidos y anuncia paros

Redacción

26/05/2011

El comité de empresa ha comunicado que realizarán paros en la actividad hasta que la dirección retire su propuesta. Además, los sindicatos reclaman una reunión "urgente" con el director de La Naval.

Tras la reunión mantenida este miércoles para tratar los temas de empresa, el comité de empresa de La Naval de Sestao (Bizkaia) ha rechazado los 156 despidos planteados el martes por los responsables del astillero. Además, ha anunciado un paro en la actividad de la fábrica a partir de este jueves hasta que la dirección modifique y retire su propuesta. Los representantes sindicales han reclamado una reunión "urgente" con el director de La Naval, Iñaki Irasuegui, para tratar este asunto.

En la mañana del miércoles los trabajadores han paralizado la actividad en la fábrica durante cerca de hora y media mientras el comité de empresa se ha dirigido al despacho de Irasuegui con la intención de reunirse con él, lo que no ha conseguido por encontrarse el directivo ausente de la factoría.

Ante ello, el comité de empresa ha convocado a la plantilla de madrugada a las puertas del astillero con el plan de que "nadie" entre a trabajar a partir de las 06:00 horas y mantener paralizada la actividad en la planta hasta que la parte sindical se reúna con el director de La Naval, lo que, en principio está previsto se produzca a media mañana.

La parte sindical ha mostrado su disposición a abordar una negociación entre las partes "desde cero", pero no admite, "en principio, ningún despido" en el astillero, donde considera que la situación ahora es "mejor" que "hace tres ó cuatro meses", a raíz de la contratación de un buque para el armador belga Jan de Nul, que garantiza carga de trabajo en la fábrica hasta 2013. "Si hace tres meses no sobraba nadie, ahora no sobra nadie", sostienen desde el comité de empresa.

Construcciones Navales del Norte, propietaria de La Naval, comunicó este martes que para garantizar la viabilidad de la planta resulta "vital" reducir la plantilla en 156 trabajadores, de los 368 actuales a 212, debido a la "complicada situación" del mercado naval, motivada por una "importante" caída de pedidos y las dificultades de financiación existentes.