Este jueves

Los prejubilados de Babcock de 2004 se manifestarán en Bilbao

Redacción

02/06/2011

Se manifestarán a las 12:00 horas en Bilbao para exigir la activación de sus pólizas de acuerdo a las condiciones establecidas en el ERE.

Prejubilados de Babcock afectados por el ERE de 2004, que fue anulado por los tribunales, se manifestarán este jueves a las doce del mediodía en Bilbao para exigir "la activación de sus pólizas con las actualizaciones y complementos pertinentes", de acuerdo a las condiciones establecidas en ese ERE.

En la actualidad hay trabajadores jubilados que tienen suspendida su pensión, unos han llegado a la edad de retirada pero no pueden jubilarse "porque no tienen ERE" y otros porque tienen las pólizas suspendidas, y no tienen derecho a paro, por lo que si quieren tener derecho a una pensión, "deberán cotizar a la Seguridad Social sin tener salario alguno".

Reclaman a las instituciones vascas y estatales que se comprometan y "pongan cordura" en el conflicto, obligando a las partes implicadas a que "asuman sus responsabilidades.

En este sentido, los miembros de la comisión sindical de seguimiento 37/04 han pedido no ser considerados "las víctimas

colaterales" de la "pugna económica" entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), los administradores concursales, la propia empresa y la aseguradora Generali, antigua la Estrella, por ver "quién se queda con la mejor parte del botín".