Economía

Bacteria E.coli

Alemania mantiene la alerta sobre brotes vegetales, pepino y tomates

Redacción

06/06/2011

La CE podría presentar una serie de ideas para tratar de apoyar al sector, como ayudas a la intervención de la producción o la autorización de subsidios públicos a los productores.

La ministra de Agricultura y Defensora del Consumidor germana, Ilse Aigner, ha explicado que continúa vigente la recomendación de no consumir brotes vegetales, además de tomates, pepinos y lechugas, ante la ola de infecciones por "E.coli" que se ha cobrado ya 21 vidas en Alemania y otra en Suecia.



Poco antes, el ministerio de Defensa del Consumidor de Baja Sajonia había informado de la ausencia de la bacteria en las primeras 23 muestras de brotes vegetales analizadas, después del anuncio ayer de que el foco de la infección podría encontrarse en semillas germinadas.



No obstante, la ministra federal califica de "correcta" la recomendación de las autoridades regionales de no consumir brotes vegetales "mientras la sospecha no quede totalmente descartada".



Por otro lado, los ministros de Agricultura de la Unión Europea examinarán este martes en una reunión extraordinaria en Luxemburgo el impacto en el sector hortofrutícola europeo, especialmente en el español, de la crisis provocada por la bacteria ''Escherichia coli'','' que ha dejado al menos 22 muertos en el norte de Europa y cuyo origen fue achacado inicialmente por Alemania a los pepinos importados desde España.

Desde que comenzara esta crisis alimentaria y sanitaria, al menos media docena de Estados miembros, entre ellos Alemania, Bélgica y Austria, retiraron de sus mercados de manera total o parcial los pepinos y otras hortalizas importadas desde España por temor a que fueran la fuente de la contaminación por la cepa O104 de la bacteria.

Pese a que las pruebas de laboratorio han descartado tal contaminación, países terceros como Rusia han vetado los productos agrícolas de la UE.

España ha criticado el "grave daño" que están haciendo al sector español estas medidas porque han creado alarma, pero no han aclarado la causa la intoxicación por esta bacteria, y ha anunciado que exigirá a la Unión Europea "compensaciones", una medida para la que Berlín también ha mostrado su apoyo.

La Comisión Europea podría presentar una serie de ideas para tratar de apoyar al sector, como ayudas a la intervención de la producción o la autorización de subsidios públicos a los productores, según dijeron las fuentes, si bien este extremo no ha sido confirmado aún por la CE.

La reunión tendrá lugar este martes, 7 de junio, en la sede del Consejo de la UE en Luxemburgo y comenzará a partir de las 14:00 horas, han informado fuentes europeas.