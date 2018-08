Economía

Entrevista en 'Egunon Euskadi'

Txiki Muñoz: 'Zapatero buscará a la derecha y empeorará la reforma'

Redacción

21/06/2011

El secretario general de ELA se muestra convencido de que la reforma de la negociación colectiva será "más dura" tras su paso por el trámite parlamentario.

Adolfo Txiki Muñoz, secretario general de ELA, se ha mostrado convencido de que la reforma de la negociación colectiva será "más dura" tras su paso por el trámite parlamentario. Según Muñoz, "Zapatero va a buscar a la derecha, va a empeorar la reforma de la negociación colectiva, donde entre otras cosas están en juego los ámbitos de negociación colectiva muy importante como instrumento de defensa. Y lo que el trámite parlamentario no le de, se lo dará Rajoy".

"La paradoja de Zapatero es que representa un partido socialdemócrata y está llevando la agenda que manda el capital", subrayando que en política economía y social "Zapatero y Berlusconi son iguales".

Entrevistado en el programa "Egunon Euskadi" de ETB-2, el responsable de ELA ha arremetido contra el diálogo social y los sindicatos que en él participan porque "no se le puede llamar dialogo social, nos están robando la cartera, no puede ser que estés dando cobertura a un gobierno que no es aliado del movimiento sindical sino del gran capital".

De igual forma, ha descalificado a la patronal vasca, recordando que "está dentro de la CEOE y es profundamente española cuando los recortes le dan más poder, como es profundamente vasca cuando el Concierto Económico le permite no pagar impuestos". "La patronal española como la vasca son de donde más les da y esta reforma de la negociación colectiva a la patronal vasca le da mucho".