Economía

EE. UU.

Obama insta al Congreso a actuar para reducir el déficit

Redacción

29/06/2011

El presidente de EE. UU. ha alertado de que si no se alcanza un acuerdo y su país se declara en moratoria por primera vez en su historia las consecuencias serían "significativas e impredecibles".

Noticias (1) Hillary Clinton se reunirá este próximo sábado con Zapatero y Rajoy

El presidente de EE. UU., Barack Obama, ha instado hoy al Congreso a actuar para llegar a un acuerdo sobre la reducción del déficit que pase por un incremento de impuestos para los ricos y ha insistido en que nadie quiere una moratoria en EE. UU.

Obama ha propuesto aumentar los impuestos a los millonarios y las empresas petrolíferas. "No creo que sea una idea radical. Creo que todo el mundo está de acuerdo con esto", ha afirmado Obama.

Su comparecencia ante la prensa coincide con un punto muerto en las conversaciones para la reducción del déficit que permita a su vez aumentar el techo de la deuda del país fijado en 14,29 billones de dólares.

La Casa Blanca ha advertido que de no llegar a un acuerdo para extender el límite de endeudamiento para la fecha límite del 2 de agosto, el Gobierno no podrá pagar sus facturas. Obama ha alertado de que si no se alcanza un acuerdo para elevar el límite de la deuda y su país se declara en moratoria por primera vez en su historia las consecuencias serían "significativas e impredecibles".



El presidente ha insistido en que una de las medidas "más importantes y urgentes" que necesita adoptar ahora mismo EE. UU. es reducir el déficit.





Conversaciones

Ha mencionado en ese sentido, que las conversaciones lideradas por el vicepresidente de EE. UU., Joe Biden, con líderes del Congreso se han traducido en un "progreso real" a la hora de aproximar posturas, pero ha insistido en que es preciso "hacer más".

Ha afirmado que es necesario tomar algunas "decisiones difíciles", como recortar el presupuesto de defensa.

Ha hecho hincapié, por lo demás, en que EE. UU. no puede permitirse mantener las ventajas fiscales para los millonarios, las compañías petrolíferas y los ejecutivos que viajan en aviones privados.