Economía

Mercado de deuda

Máximo histórico de la prima de riesgo española

Redacción

11/07/2011

Ha llegado a los 300 puntos básicos. Dirigentes europeos se reúnen hoy para tratar el peligro de contagio de la crisis griega a Italia y debatir sobre el segundo rescate al país heleno.

La prima de riesgo de España, que se mide con el diferencial entre el bono nacional a diez años y el alemán del mismo plazo, ha llegado hoy a su máximo histórico al superar los 300 puntos básicos, en medio de una gran preocupación por la situación de Italia.

La de Italia, por su parte, subía hasta 260 puntos básicos, 16 más que al cierre del viernes.

Contagio de la crisis griega a Italia

El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha convocado hoy una reunión de emergencia con los principales dirigentes económicos de la UE para tratar la crisis de la deuda soberana, según ha informado la agencia Reuters. Los problemas de Italia para colocar deuda pública serían el motivo del encuentro, algo que ha negado oficialmente un portavoz de Van Rompuy.

En la reunión estarán presentes Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet; el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker; el presidente de turno del Ecofin, Jan Vincent Rostowski, y el comisario de Economía, Olli Rehn, según han confirmado tres fuentes oficiales a Reuters.

"Es una reunión de coordinación, no una reunión de crisis", ha matizado un portavoz de Van Rompuy, Dirk De Backer, quien ha asegurado que Italia no está en la agenda de la reunión. Sin embargo, De Backer no ha querido especificar cuáles serán los temas que se tratarán en el encuentro.

Dos fuentes oficiales habrían confirmado a Reuters que la situación de Italia está en la agenda del encuentro, en el que también se tratará el futuro segundo rescate griego. La reunión se habría convocado a raíz de la reacción de los mercados a la emisión del viernes de deuda soberana italiana.

Segundo rescate a Grecia

Los ministros de Economía de la Eurozona tratarán de pactar este lunes las grandes líneas del segundo rescate de Grecia, aunque no se espera un acuerdo final por las dificultades para concretar la participación de la banca.

El segundo rescate se retrasará al menos hasta mediados de septiembre, según ha admitido el propio ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, pese a que las turbulencias registradas en los mercados la semana pasada aumentan la presión sobre los ministros para decidir.

La reunión se celebra una semana después de que la eurozona desbloqueara una ayuda de emergencia de 12.000 millones de euros para salvar a Atenas de la quiebra. A cambio, el parlamento griego se vio obligado a aprobar un plan de recortes de 28.000 millones.

El nuevo plan de asistencia financiera ascenderá a alrededor de 100.000 millones de euros y servirá para cubrir las necesidades de financiación del país hasta 2014.