Economía

Crisis económica

Rubalcaba: 'La UE debe crear ya una agencia de calificación europea'

Redacción

19/07/2011

Además, señala que nadie debe dudar de que "el euro ha venido muy bien a Europa", aunque reconoce que el error fue que la moneda única no vino unida de una política fiscal y económica comunes.

El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, cree que la UE debe "correr" en la creación de una agencia de calificación europea y en la puesta en circulación del eurobono, medidas "imprescindibles", junto a un acuerdo sobre Grecia, para acabar con la crisis de deuda.



Además, ha señalado que mientras el eurobono no se ponga en marcha es necesario que se permita la compra de deuda en los mercados secundarios, para que los países puedan defenderse de los ataques especulativos sobre sus deudas soberanas.



"No podemos ir a ritmo europeo en algo que corre muchísima prisa" ha dicho Rubalcaba en la reunión del grupo parlamentario socialista, en la que ha insistido en que en la cumbre europea del jueves "de una vez por todas debe quedar resuelta la crisis griega con números creíbles" y "no a medias" como se hizo con el primer rescate.



Junto a la urgencia del eurobono y una agencia de calificación de riesgos europea, Rubalcaba ha reiterado que la banca "tiene que colaborar", sobre todo ahora que ha superado con buenos resultados las pruebas de solvencia.



El candidato socialista ha subrayado que la reunión del jueves es tan importante que "una parte del futuro económico, y por tanto político, de la UE se puede estar jugando" en ella.



El euro



Tras señalar que nadie debe dudar de que "el euro le ha venido muy bien a Europa", y no sólo a España sino también y sobre todo a la primera economía de la UE, Alemania, Rubalcaba ha dicho, no obstante, que cuando la moneda única se puso en marcha se dejó "la mitad por hacer" porque no vino unida de una política fiscal y económica comunes.



Además, ha subrayado, el origen de la crisis económica de los últimos años es en realidad político, porque "alguna vez se decidió no poner reglas al sistema financiero".



Ha admitido en este sentido que aunque la izquierda no fuese responsable de esa desregulación, "tampoco nos ha importado" y ha gobernado con esas condiciones.



Ahora, más que nunca, la política es "fundamental", y es la que "tiene que resolver el problema, porque político es el origen del problema", ha añadido.