Informe de la Ertzaintza

De Miguel pudo cobrar una comisión del 4% sobre contratos públicos

Redacción

26/07/2011

A partir del 8 de septiembre, el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz vuelva a llamar a la mayoría de los imputados en el conocido como caso De Miguel.

La Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza ha presentado un informe que trata de arrojar luz sobre la trama de empresas que controlaba el ex diputado Alfredo de Miguel y el resto de imputados en el caso. En 167 folios, se analiza si hay evidencias que respalden los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La Ertzaintza destaca en el informe que al menos en dos ocasiones De Miguel pudo cobrar una comisión del 4% sobre contratos públicos.

Exactamente, la anotación en los libros de contabilidad era: Kataia 4%. Kataia Consulting es la empresa donde figuran como administradoras las mujeres de los principales imputados en el caso. A través de correos electrónicos y anotaciones se llama a dar coherencia a esta sociedad dando de alta la luz, alquilando un vehículo, facturando dietas o incluyendo las facturas de los móviles de las administradoras. En esa ocasión, ese 4% se cobró por trabajos en Lapuebla de Labarca y Zigoitia.

A la unidad de delitos económicos también le ha llamado la atención que otra de las empresas investigadas, Errexal, da por hecho la concesión de un contrato por parte del Gobierno Vasco, el segundo plan joven, con mes y medio de antelación. Además, a través de un email de uno de los imputados a la hermana de De Miguel, que llevaba la contabilidad, se reconoce que se ha cobrado al ejecutivo vasco por trabajos que no se han realizado.

Asimismo, en los libros de contabilidad son constantes las alusiones a cobro de dinero en negro. La Ertzaintza destaca que hay movimientos de dinero entre las sociedades de los imputados con ingresos en billetes de 500 euros, una técnica, que apuntan, suele utilizarse en operativas de blanqueo de capitales.

El informe refleja que De miguel era el que controlaba el día a día de las empresas como Kataia, Errexal, Ortzi Muga o Eskalmelo entre otras, pero no quería constar en documento público como propietario. No obstante, no hay indicios que apunten a una presunta financiación ilegal del PNV.

Nuevos imputados

Precisamente este informe de la Unidad de Delitos Económicos ha dado pie a nuevas imputaciones, como la de la hermana de Alfredo De Miguel, Aintzane de Miguel, encargada de la contabilidad de varias empresas de la presunta trama, que tendrá que declarar en el mes de septiembre. De este modo, ya asciende a 18 el numero de imputados.

A partir del 8 de septiembre, el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz vuelva a llamar a la mayoría de los imputados en el conocido como caso De miguel. El titular Roberto Ramos y el fiscal Josu Izaguirre quieren arrojar luz sobre las conclusiones que sacan del informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza con sus protagonistas. Informe que ha hecho que a la lista de imputados se sumen también el responsable de Ipar Kutxa en Álava, Pablo Larrabide; el jeltzale Josu Arruti; la hermana de De Miguel, Aintzane de Miguel y el constructor Prudencio Hierro. El juez opta por citarles como imputados para que tengan más garantías y cuenten con asistencia letrada.

Septiembre será, asimismo, el mes en el que la comisión de investigación del Parlamento Vasco retome sus trabajos con 8 nuevas comparecencias. El informe con las conclusiones estará listo antes de que termine el año.