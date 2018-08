Economía

Fiscalidad vasca

Araba: 'El dinero de las vacaciones fiscales está recuperado'

Redacción

28/07/2011

El diputado foral de Hacienda de Álava, José Zurita (PP), ha dicho hoy que el dinero de las vacaciones fiscales vascas "está absolutamente recuperado" en este territorio y ha considerado que "no hay margen a la interpretación".



El diputado foral de Hacienda alavés ha indicado que el fallo "no aporta ninguna novedad" y ha opinado que el recurso de casación que presentaron las tres diputaciones vascas se planteó "con muy poca expectativa de éxito" pero había que "pelear".



Zurita ha considerado que el fallo dado a conocer hoy "no cambia nada", por lo que habrá que esperar a que se resuelva el recurso del pasado 14 de julio en lo relativo a la devolución de las ayudas.



Ha recordado que un fallo en contra de las diputaciones vascas podría tener "una repercusión importante" por el importe que se baraje a la hora de fijar una hipotética multa.



Ha considerado que si Bruselas mantiene que se tiene que devolver el dinero tendrá que explicar las razones para pedir tal cosa porque le consta que "el pago está hecho y cobrado en esta casa".