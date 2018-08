Economía

Documentación

¿Qué son las posiciones cortas?

Redacción

12/08/2011

Es una estrategia que se utiliza sobre todo cuando existen rumores de que las cotizaciones van a caer, lo que permite vender caro y comprar barato.

La venta en corto consiste en la venta de un valor que no se posee en el momento de la operación y que es necesario comprarlo posteriormente para "cubrir" la venta. Es una estrategia que se utiliza sobre todo cuando existen rumores de que las cotizaciones van a caer, lo que permite vender caro y comprar barato.



El riesgo de estas operaciones es prácticamente ilimitado y no así su rendimiento, pues el precio del valor puede seguir subiendo y teóricamente no tienen límite. Mientras el vendedor en corto no se cubra y el precio siga subiendo, su potencial de pérdida es mayor.