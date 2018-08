Economía

Ha comprado viñas

La bodega Vega Sicilia invertirá 26 millones de euros en Araba

Redacción

18/08/2011

La conocida empresa vallisoletana tiene previsto abrir una nueva bodega en Samaniego, localidad de la Rioja Alavesa.

La conocida bodega vallisoletana Vega Sicilia tiene previsto instalar una bodega en la localidad alavesa de Samaniego. Vega Sicilia invertiría de este modo 26 millones de euros en La Rioja Alavesa.

Según se ha podido conocer hoy mismo, la bodega de Valladolid compró hace ya varios meses viñas tanto en la Rioja Alavesa como en la comunidad de La Rioja. Al parecer, la empresa española ha comenzado ya a elaborar vino, y la intención es alquilar una bodega de la zona y presentar el año que viene los primeros caldos.

La noticia no ha sentado muy bien en el seno del gobierno de la comunidad de La Rioja. El consejero de Industria Javier Erro ha expresado que "la decisión no es aún definitiva" y que espera que la nueva bodega "se instale en La Rioja y no en Araba".