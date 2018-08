Economía

Nuevas medidas económicas

CCOO critica duramente al Gobierno por las nuevas medidas económicas

Redacción

26/08/2011

Ignacio Fernández Toxo ha señalado que 'es aberrante pretender que alguien sea aprendiz hasta los 30 años'.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha criticado hoy las medidas que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros, especialmente el nuevo contrato de formación que se podrá aplicar hasta los 30 años y que calificó de "aberración".



En declaraciones a Punto Radio, Toxo ha dicho que es una "auténtica aberración" pretender que alguien sea aprendiz hasta los 30 años.



El líder de CCOO también ha criticado con dureza que se haya eliminado la regla de encadenamiento de contratos, que contemplaba la reforma laboral de 2006, porque deja "en situación de indefensión a cientos de miles de personas con contrato temporal".



Por otra parte, ha considerado que la reforma de la Constitución para regular el techo de déficit se trata de una "tropelía" y un "torpedo en la línea de flotación en la sostenibilidad de las políticas sociales".



Según Toxo, el Gobierno ha actuado "con nocturnidad y alevosía", y un partido socialista ha "traído de la mano" las tesis neoliberales.



Toxo ha adelantado que el lunes habrá una reunión en la que, además de CCOO y UGT habrá representantes de "sectores de la sociedad de diverso tipo" y aunque ha descartado la convocatoria de una huelga general y ha dicho que su intención no es "intervenir" en el proceso electoral, ha considerado que la sociedad debe "expresarse" y no permanecer "inerme".



Dicha reunión "tendrá repercusiones", ha advertido el líder sindical, quien a la pregunta de si convocará una huelga general ha reiterado que aunque no descarta "absolutamente nada", no le "toca anunciarlo" a él "si fuera el caso".



España no precisa este conflicto, ha añadido Toxo, pero el Gobierno "está trabajando de forma intensa para que el conflicto se exprese".