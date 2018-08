Economía

Programa electoral

Rubalcaba prevé recaudar 2.500 millones subiendo los impuestos

Redacción

05/09/2011

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno pretende "redefinir" el impuesto de patrimonio y el impuesto a los bancos.

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha estimado una recaudación de cerca de 2.500 millones de euros con la subida de la presión fiscal a los grandes patrimonios y al sector financiero.

"Voy a tocar impuestos, concretamente dos que ya tengo decididos que son patrimonio, no el actual que hacia recaer una parte importante sobre las clases medias, sino redefinido porque los grandes patrimonios tienen que pagar, y el impuesto a los bancos", ha señalado.

En declaraciones a la Cadena Ser, Pérez Rubalcaba ha estimado que el Impuesto sobre el Patrimonio recaudaría cerca de 1.400 millones de euros y el tributo a los bancos unos 1.000 millones de euros, y ha remarcado que el importe de dichas propuestas, que llevará en su programa electoral, se destinará a la creación de empleo.

No obstante, no ha precisado en qué instrumentos se canalizarán esos fondos para crear empleo y tampoco ha aventurado una cifra de creación de puestos de trabajo, insistiendo en que no prometerá nada que no pueda cumplir. "Los números son muy arriesgados, hay que hacer un escenario de crecimiento presupuestario", ha apuntado.