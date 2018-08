Economía

Reunión en Polonia

Ecofin pide recapitalizar la banca para hacer frente a la crisis

17/09/2011

En cuanto a la regulación del sector financiero, el Ecofin quiere una autoridad europea en los tres subsectores: los valores, los seguros y fondos de pensiones, y las instituciones financieras.

Los ministros de Finanzas de la UE han llegado a un "consenso" sobre la necesidad de que la banca europea aumente su capital para poder hacer frente a la crisis de la deuda, ha indicado este sábado la ministra española de Economía, Elena Salgado.

Salgado ha explicado que "no hay ninguna cifra de capital" para esa recapitalización y recalcó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "ya no habla" de la cifra de 200.000 millones de euros de estimación de las necesidades de capital de la banca europea para reflejar las pérdidas en deuda soberana, según constaba en un borrador de un informe de la institución.

También ha querido dejar claro que esta recomendación no afecta, de momento, a España.



"En la situación actual las cajas van a tener un 10 % de capital, aquellas que no tienen recursos privados o no están en Bolsa, y ese 10 % de capital cubre perfectamente las eventualidades de este momento", ha recalcado Salgado.

La regulación del sector financiero



El Ecofin ha pasado revista al sector financiero y su regulación y ha constatado que es bueno que haya autoridad europea en los tres subsectores: los valores, los seguros y fondos de pensiones, y las instituciones financieras.



Se trata, en definitiva, de la necesidad "de romper de alguna manera el bucle que hay entre la deuda soberana y la estabilidad de las instituciones financieras", algo que se ha puesto de manifiesto en los últimos meses en los mercados, ha añadido.



Por otro lado, la vicepresidenta económica de España ha afirmado que hay un consenso entre los grandes países de la zona euro para introducir una tasa sobre las transacciones financieras.