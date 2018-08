Economía

Previsión de crecimiento

Confebask rebaja al 0,8% el crecimiento de la economía vasca en 2011

Redacción

19/09/2011

La patronal vasca ha augurado que Euskadi perderá 4.000 empleos al finalizar el año. "La salida a la crisis todavía no se atisba", ha asegurado.

Noticias (1) El Gobierno Vasco revisará a la baja el crecimiento económico de 2011

Confebask ha rebajado la previsión de crecimiento para la economía vasca en 2011 al 0,8%, cinco décimas menos de lo inicialmente previsto (1,3%). Asimismo, ha augurado que se destruirán 4.000 empleos al finalizar el año en Euskadi.

En una comparecencia de prensa celebrada en Bilbao, en la que han estado presentes el presidente de Confebask, Miguel Angel Lujua, y la secretaria general de la patronal vasca, Nuria López de Gereñu, han señalado que la salida a la crisis "todavía no se atisba".

Asimismo, han asegurado que la economía vasca ha desacelerado su ritmo de actividad en el segundo trimestre del año y el mercado de trabajo se ha deteriorado en los últimos meses. Por ello, estima que la tasa de paro subirá 1,7 puntos y quedará establecida en el 10,8%.



Desde Confebask han destacado que la industria está siendo el sector más dinámico de la economía vasca gracias a su actividad exportadora, y que determinados subsectores industriales están aprovechando ese crecimiento internacional incluso para salir de la crisis. Sin embargo, lo indicadores actividad económica e industrial en el mundo, Europa y la CAPV apuntan a un estancamiento de la actividad industrial en los próximos meses, lo que repercutirá en el crecimiento.



Necesidad de reformas estructurales

En este contexto, Lujua ha pedido al gobierno que salga tras las próximas elecciones del 20-N que se lleven a cabo "reformas estructurales importantes" en el ámbito laboral, financiero y energético ya que hasta ahora "las reformas han sido muy tibias y no favorecen a la creación de empleo".

En este sentido, Lujua ha advertido de que son "malos momentos " para hablar de debates fiscales ante las proximidad de las elecciones ya que la modificación fiscal requiere de "tranquilidad y tiempo para consensuarla". Así, ha criticado que se quiera recuperar el Impuesto de Patrimonio, ya que se pretende gravar "el ahorro". "Si al que tiene capital se le asusta para que invierte, entendemos que eso no es una buena medicina y no es una buena sistemática para la creación de empleo", ha dicho.

Confebask ha abogado también por facilitar el crédito a las empresas y las familias para favorecer el consumo y recuperar la credibilidad respecto a las finanzas públicas, con un control del gasto y del déficit. En este sentido, aboga también por racionalizar el gasto público y adecuar el Estado de bienestar. "No es posible que inauguremos AVES donde no vaya gente, aeropuertos donde no hay un avión, obras o infraestructuras que tampoco tienen justificación o que cubramos gastos que no tienen justificación", ha indicado.